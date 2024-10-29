Деньги на детей — какие требования новой программы поддержки в октябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине действует правительственная программа "Ребенок не один", предусматривающий материальную поддержку семей, временно удерживающих детей, оставленных без родительской опеки. Максимально выплачивают на детей по 3,5 прожиточных минимума.

Такая информация содержится на правительственном портале.

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Требования программы поддержки

До 2024 года семьи, временно удерживавшие детей до получения ими статуса сироты, не имели государственной поддержки, что предусматривало финансовое бремя, особенно для малообеспеченных. В частности, родственникам расходы по содержанию могли быть неподъемными, что побуждало отдавать детей в институциональные учреждения.

Правительство решило эту проблему, начав программу "Ребенок не один". Благодаря ей такие семьи могут получить финансовую поддержку от государства, что позволит обеспечить ребенка необходимыми условиями для жизни.

Право на помощь имеют лица, постоянно проживающие в Украине и устроившие ребенка по решению Службы по делам детей.

Основания для временного устройства:

смерть одного из родителей/их недееспособность;

пребывание родителя во временной оккупации/плену;

один из родителей пропал без вести.

Выплаты предоставляются и представителям приемных семей или детских домов семейного типа, если дети временно находятся у них.

Какие документы необходимы и суммы выплат на детей

Для того, чтобы получить помощь, семье, которая взяла к себе ребенка, необходимо подать заявление в местный орган соцзащиты, ЦПАУ или исполнительный орган территориальной громады.

Выплаты по программе "Ребенок не один" определяются на основе прожиточного минимума.

По программе, на каждого ребенка, согласно определенной возрастной группе, начисляют по:

2,5 прожиточных минимума (возраст до шести лет) или 6,4 тыс. грн, и 3,5 прожиточных минимума, если дети имеют инвалидность — 8,97 тыс. грн;

2,5 прожиточных минимума детям (возраст от шести 6 до 18 лет) — 7,99 тыс. грн и 3,5 прожиточных минимумы для детей с инвалидностью — 1,1186 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в последние дни октября состоится регистрация по оказанию помощи жителям Киевской области в рамках программы UNHCR Украина. Для этого нужно соответствовать определенным критериям.

Также мы писали, что некоторые граждане могут получить финпомощь от благотворительного фонда "Рокада". В частности, на поддержку могут рассчитывать внутренние переселенцы.