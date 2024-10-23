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Українці мають право на зимову допомогу від благодійного фонду — умови

23 жовтня 2024 09:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога на зиму — українським переселенцям нададуть підтримку благодійники
Українські переселенці. Фото: ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі громадяни можуть отримати допомогу від благодійного фонду "Рокада". Зокрема, на підтримку можуть розраховувати внутрішні переселенці.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Відповідну програму допомоги впроваджує Благодійний фонд "Рокада" за фінансової підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

Приєднатися до ініціативи можуть як власники житла, так і внутрішньо переміщені особи, які:

  • купили житло;
  • орендують житло довгий час;
  • проживають у будинку в громаді на безоплатних засадах.

"БФ "Рокада" надає будівельні матеріали внутрішньо переміщеним особам, які проживають у Київській області та потребують ремонту житла. Для отримання допомоги, просимо Вас заповнити коротке опитування", — йдеться в оголошенні.

У рамках програми можна отримати:

  • шифер;
  • дошки;
  • вікна;
  • двері;
  • гіпсокартон;
  • ОСБ-плити;
  • саморізи;
  • металочерепицю.

Пріоритет будуть надавати відновленню вікон, дверей та дахів.

Як подати заявку на допомогу

Для того, щоб долучитися до програми, необхідно заповнити анкету.

Дізнатися деталі можна за номером гарячої лінії БФ "Рокада":

  • (063) 299-83-24 з 09:00 до 18:00.

"Звертаємо Вашу увагу, що ми докладемо всіх зусиль, щоб зв'язатися з Вами, але є ймовірність, що не Всі, хто заповнить форму, отримають зворотній зв'язок", — йдеться у повідомленні.

Програма з надання зимової допомоги від благодійного фонду триватиме до кінця 2024 року.

 

допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ "Рокада"

Що ще варто знати

Нагадаємо, родини зі статусом багатодітних мають право на низку пільг від держави. Також передбачається надання фінансової допомоги у 2,1 тис. грн за кожну дитину.

Також ми писали, що Міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, реалізовує в Україні одразу два проєкти фінансової допомоги. Відомо, де і хто може отримати виплати у 10,8 тис. гривень.

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