Фінансова допомога від UNHCR — де приймають заявки на виплати у жовтні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В останні дні жовтня 2024 року відбудеться реєстрація на надання фінансової допомоги жителям Київської області в рамках програми UNHCR Україна. Для цього потрібно відповідати певним критеріям.

Про це інформує unhcr.org у Telegram.

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На фінансову допомогу у Київській області можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, які переїжджали за останні пів року, а також громадяни, які виїздили в інші регіони чи за межі країни після 24 лютого 2022 року, однак нині повернулися на звичне місце проживання.

Потрібно також мати один із таких критеріїв вразливості:

неповна родина з одним із батьків з неповнолітньою дитиною чи людьми похилого віку від 55 років;

родину очолюють літні люди від 55 років з дітьми до 18 років;

у родині є особи з особливими потребами (тяжкі хвороби/інвалідність).

Серед умов — претенденти на допомогу раніше не отримували кошти від УВКБ ООН чи інших благодійників, однак є винятки.

"Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — повідомили в UNHCR.

Загальний розмір допомоги на одну особу у сім'ї становить 10,8 тис. гривень.

Де реєструватимуть на допомогу

Як зазначають організатори, виїзд мобільних груп для збору даних на програму допомоги від UNHCR Україна у Київській області відбудеться з 29 по 31 жовтня 2024 року за адресою:

м. Біла Церква (Білоцерківський р-н), просп. Незалежності (Леваневського), 85, з 10:30 до 15:30 (у вигляді живої черги).

В інших населених пунктах також працюватимуть мобільні виїзні групи благодійників. Для цього необхідно слідкувати за повідомленнями у Telegram.

При собі потрібно мати оригінали документів на кожного члена родини, з переліком можна ознайомитися за посиланням.

"Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни можуть отримати додаткові кошти підтримки від ООН у жовтні 2024 року. На допомогу можуть розраховувати жителі Херсонської області, де працюють мобільні бригади благодійників.

Також ми писали, що держава виплачує грошову допомогу на утримання дитини одиноким батькам та усиновлювачам. Українцям повідомили, яка сума виплат та розповіли, як отримати таку допомогу у 2024 році.