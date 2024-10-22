Грошова допомога — де триває реєстрація у жовтні на виплати у 3,6 тис. грн

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

До кінця жовтня громадяни можуть подати заявки на виплату грошової допомоги у розмірі 3,6 тис. гривень. Виплати доступні в рамках програми з надання багатоцільової матеріальної допомоги від UNHCR Ukraine.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Фінансова підтримка надається для громадян у низці населених пунктів Сумської області. Виплати доступні наступним категоріям населення:

особам зі статусом ВПО, які переїхали упродовж пів року;

громадянам, які повернулися в Україну після виїзду за кордон;

особам, які повернулися на постійне місця проживання після того, як були вимушені покинути оселю та переміститися в інші регіони після 24 лютого 2022-го.

Потрібно мати хоча б один із критеріїв вразливості:

родина тільки з одним із батьків, де є діти до 18 років чи проживають разом з людьми, яким більше 55 років;

родину очолює самотня чи кілька самотніх осіб літнього віку від 55 років чи літня особа з дітьми до 18 років;

сімʼя має у складі людину з важкими захворюваннями чи інвалідністю.

Допомогу нарахують за три місяці по 3,6 тис. гривень на одного члена сімʼї, тобто по 10,8 тис. гривень.

Куди звертатись за виплатами

В області працюватимуть мобільні бригади благодійного фонду Право на захист, які реєструватимуть громадян на отримання допомоги:

22 жовтня з 10:30 до 15:30 — м. Лебедин, площа Соборна, 32;

23 жовтня з 11:00 до 15:00 — м. Ромни, вул. Соборна, 13;

25 жовтня з 11:00 до 15:00 — с. Андріяшівка, вул. Соборна, 11.

Уточнити інформацію можна за номером телефону пункту в Сумах: 063 182 68 38.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) виплатить частині пенсіонерів фінансову допомогу до 1 тис. грн. На виплати мають право ті, хто проживає у зоні бойових дій та отримують низькі пенсії.

Також ми писали, що громадянам з прифронтових територій, які опалюють своє житло дровами та вугіллям, виплатять грошову допомогу. Розмір виплати може сягати 21 тис. гривень.