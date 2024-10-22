Грошова допомога — де триває реєстрація у жовтні на виплати у 3,6 тис. грн

Допомога у 3,6 тис. грн — де можна записатись на виплати до кінця жовтня
До кінця жовтня громадяни можуть подати заявки на виплату грошової допомоги у розмірі 3,6 тис. гривень. Виплати доступні в рамках програми з надання багатоцільової матеріальної допомоги від UNHCR Ukraine.
Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.
Хто і де може зареєструватися на допомогу
Фінансова підтримка надається для громадян у низці населених пунктів Сумської області. Виплати доступні наступним категоріям населення:
- особам зі статусом ВПО, які переїхали упродовж пів року;
- громадянам, які повернулися в Україну після виїзду за кордон;
- особам, які повернулися на постійне місця проживання після того, як були вимушені покинути оселю та переміститися в інші регіони після 24 лютого 2022-го.
Потрібно мати хоча б один із критеріїв вразливості:
- родина тільки з одним із батьків, де є діти до 18 років чи проживають разом з людьми, яким більше 55 років;
- родину очолює самотня чи кілька самотніх осіб літнього віку від 55 років чи літня особа з дітьми до 18 років;
- сімʼя має у складі людину з важкими захворюваннями чи інвалідністю.
Допомогу нарахують за три місяці по 3,6 тис. гривень на одного члена сімʼї, тобто по 10,8 тис. гривень.
Куди звертатись за виплатами
В області працюватимуть мобільні бригади благодійного фонду Право на захист, які реєструватимуть громадян на отримання допомоги:
- 22 жовтня з 10:30 до 15:30 — м. Лебедин, площа Соборна, 32;
- 23 жовтня з 11:00 до 15:00 — м. Ромни, вул. Соборна, 13;
- 25 жовтня з 11:00 до 15:00 — с. Андріяшівка, вул. Соборна, 11.
Уточнити інформацію можна за номером телефону пункту в Сумах: 063 182 68 38.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) виплатить частині пенсіонерів фінансову допомогу до 1 тис. грн. На виплати мають право ті, хто проживає у зоні бойових дій та отримують низькі пенсії.
Також ми писали, що громадянам з прифронтових територій, які опалюють своє житло дровами та вугіллям, виплатять грошову допомогу. Розмір виплати може сягати 21 тис. гривень.
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