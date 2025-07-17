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Головна Фінанси Українцям виплатять до 100 тис. грн — що треба зробити

Українцям виплатять до 100 тис. грн — що треба зробити

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 13:00
Виплати до 100 тис. грн — де відкрили реєстрацію на допомогу
Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Львівської області можуть отримати цільову фінансову допомогу для започаткування та відновлення бізнесу. В рамках відповідної програми виплатять до 100 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Українського Червоного Хреста Львівської області у Facebook.

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Як зазначається, Червоний Хрест в Україні за підтримки Іспанського, Швейцарського та Данського Червоного Хреста реалізує "Програму мікрогрантів для підтримки вразливих верств населення в Україні". Вона передбачає надання цільової фіндопомоги на бізнес для домогосподарств, які перебувають у вразливому стані.

За найкращі бізнес-ідеї нададуть гранти. Число підтриманих мікробізнесів залежатиме від наявності коштів проєкту.

Подавати заявки можуть внутрішні переселенці з реєстрацією у Львові та області, якщо бажають вести господарську діяльність на території громади, демобілізовані військовослужбовці та члени їхніх сімей, які підпадають під критерії вразливості:

  • особи з інвалідністю;
  • самотні батьки та опікуни, які виховують неповнолітніх дітей;
  • члени домогосподарств, які мають на утриманні осіб з інвалідністю або осіб похилого віку;
  • сім'ї з двома і більше неповнолітніми дітьми;
  • особи, яким залишилося десять років до пенсійного віку або які вже перебувають у пенсійному віці;
  • особи віком до 35 років, які не працюють та не навчаються;
  • люди, які не мають роботи 12 місяців і більше;
  • члени родин (родичі першого ступеня споріднення) військовополонених, загиблих та зниклих безвісти захисників країни;
  • члени домогосподарств з низьким рівнем доходу.

Розмір гранту та як взяти участь у програмі

За умовами проєкту, 40 найкращим бізнес-ідеям нададуть фінансування у 100 тис. грн у два етапи:

  • під час першого етапу — 50% суми мікрогранту;
  • під час другого етапу — наступні 50% мікрогранту за умови успішного виконання бізнес-плану.

Сфери, які зможуть претендувати на фінансування: 

  • сільське господарство; 
  • виробництво; 
  • послуги;
  • торгівля.

Термін подачі заяв у друкованому вигляді та документів — до 7 серпня 2025 року.

Жителі Львова та області можуть звертатись з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 15.00 за адресою: м. Львів, вул. Лепкого 5/2.

Для того щоб стати учасником програми, потрібно звернутись за номерами телефону:

  • +380982401800;
  • +380983382001.

Раніше ми повідомляли, що у липні у Запоріжжі реалізовують програму допомоги від УВКБ ООН. Розмір багатоцільової грошової допомоги у 10,8 тис. грн

Також ми розповідали, що у Кременчуці переселенці можуть отримати фінансову підтримку. Право на виплати матимуть ті, у кого середній місячний дохід на одну особу не перевищить 6,3 тис. грн.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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