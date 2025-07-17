Виплати до 100 тис. грн — де відкрили реєстрацію на допомогу

Українцям виплатять до 100 тис. грн — що треба зробити
Жителі Львівської області можуть отримати цільову фінансову допомогу для започаткування та відновлення бізнесу. В рамках відповідної програми виплатять до 100 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба Українського Червоного Хреста Львівської області у Facebook.
Хто отримає право на виплати у Львівській області
Як зазначається, Червоний Хрест в Україні за підтримки Іспанського, Швейцарського та Данського Червоного Хреста реалізує "Програму мікрогрантів для підтримки вразливих верств населення в Україні". Вона передбачає надання цільової фіндопомоги на бізнес для домогосподарств, які перебувають у вразливому стані.
За найкращі бізнес-ідеї нададуть гранти. Число підтриманих мікробізнесів залежатиме від наявності коштів проєкту.
Подавати заявки можуть внутрішні переселенці з реєстрацією у Львові та області, якщо бажають вести господарську діяльність на території громади, демобілізовані військовослужбовці та члени їхніх сімей, які підпадають під критерії вразливості:
- особи з інвалідністю;
- самотні батьки та опікуни, які виховують неповнолітніх дітей;
- члени домогосподарств, які мають на утриманні осіб з інвалідністю або осіб похилого віку;
- сім'ї з двома і більше неповнолітніми дітьми;
- особи, яким залишилося десять років до пенсійного віку або які вже перебувають у пенсійному віці;
- особи віком до 35 років, які не працюють та не навчаються;
- люди, які не мають роботи 12 місяців і більше;
- члени родин (родичі першого ступеня споріднення) військовополонених, загиблих та зниклих безвісти захисників країни;
- члени домогосподарств з низьким рівнем доходу.
Розмір гранту та як взяти участь у програмі
За умовами проєкту, 40 найкращим бізнес-ідеям нададуть фінансування у 100 тис. грн у два етапи:
- під час першого етапу — 50% суми мікрогранту;
- під час другого етапу — наступні 50% мікрогранту за умови успішного виконання бізнес-плану.
Сфери, які зможуть претендувати на фінансування:
- сільське господарство;
- виробництво;
- послуги;
- торгівля.
Термін подачі заяв у друкованому вигляді та документів — до 7 серпня 2025 року.
Жителі Львова та області можуть звертатись з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 15.00 за адресою: м. Львів, вул. Лепкого 5/2.
Для того щоб стати учасником програми, потрібно звернутись за номерами телефону:
- +380982401800;
- +380983382001.
Раніше ми повідомляли, що у липні у Запоріжжі реалізовують програму допомоги від УВКБ ООН. Розмір багатоцільової грошової допомоги у 10,8 тис. грн.
Також ми розповідали, що у Кременчуці переселенці можуть отримати фінансову підтримку. Право на виплати матимуть ті, у кого середній місячний дохід на одну особу не перевищить 6,3 тис. грн.
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