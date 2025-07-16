Виплати від Карітас — де доступна грошова допомога у липні

Гроші від Карітас — де українцям нададуть фінпідтримку
У Кременчуці Полтавської області внутрішньо переміщеним особам (ВПО) надали можливість долучитися до програми фінансової підтримки. Йдеться про допомогу тим громадянам, у яких не вистачає коштів на оплату оренди житла.
Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Полтава" у Telegram.
Хто зможе отримати виплати від "Карітас Полтава" на оренду
Згідно з проєктом, переселенці, які потрапили у складні життєві ситуації, можуть отримати фінансову підтримку на шість місяців у Кременчуці.
"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" оголошує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на шість місяців", — йдеться у повідомленні.
Допомогу можуть отримати тільки новоприбулі ВПО, які приїхали до громади, що їх прийняла, не більш ніж місяць тому.
Також обов’язково необхідно підпадати бодай під одну категорію вразливості:
- особи з інвалідністю;
- особи з важкими захворюваннями;
- самотні особи старшого віку (55+) або домогосподарства, яке складається з одного/двох літніх людей без підтримки родичів;
- самотні матері/батьки/опікуни неповнолітніх дітей;
- багатодітні родини (від трьох дітей);
- вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.
Серед обмежень:
- домогосподарство не отримувало аналогічної фіндопомоги від інших організацій;
- середній місячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень.
Як оформити допомогу на оренду житла
Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть звернутися до організаторів для уточнення інформації з таким номером телефону: 0503464693.
Реєстрація на надання фіндопомоги на оренду житла терміном на шість місяців буде доступна 17 липня о 13:00 у м. Кременчук, вул. Єднання України, 7.
При собі потрібно мати такі документи:
- паспорт (оригінал);
- ідентифікаційний код;
- довідку переселенця (менш ніж 30 днів);
- рахунок ІBAN;
- документи, де підтверджуються критерії вразливості;
- довідку ОК-5 або ОК-7.
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