Виплати від Карітас — де доступна грошова допомога у липні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Кременчуці Полтавської області внутрішньо переміщеним особам (ВПО) надали можливість долучитися до програми фінансової підтримки. Йдеться про допомогу тим громадянам, у яких не вистачає коштів на оплату оренди житла.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Полтава" у Telegram.

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Згідно з проєктом, переселенці, які потрапили у складні життєві ситуації, можуть отримати фінансову підтримку на шість місяців у Кременчуці.

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" оголошує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на шість місяців", — йдеться у повідомленні.

Допомогу можуть отримати тільки новоприбулі ВПО, які приїхали до громади, що їх прийняла, не більш ніж місяць тому.

Також обов’язково необхідно підпадати бодай під одну категорію вразливості:

особи з інвалідністю;

особи з важкими захворюваннями;

самотні особи старшого віку (55+) або домогосподарства, яке складається з одного/двох літніх людей без підтримки родичів;

самотні матері/батьки/опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні родини (від трьох дітей);

вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Серед обмежень:

домогосподарство не отримувало аналогічної фіндопомоги від інших організацій;

середній місячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень.

Як оформити допомогу на оренду житла

Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть звернутися до організаторів для уточнення інформації з таким номером телефону: 0503464693.

Реєстрація на надання фіндопомоги на оренду житла терміном на шість місяців буде доступна 17 липня о 13:00 у м. Кременчук, вул. Єднання України, 7.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Полтава"

При собі потрібно мати такі документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (менш ніж 30 днів);

рахунок ІBAN;

документи, де підтверджуються критерії вразливості;

довідку ОК-5 або ОК-7.

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