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Головна Фінанси Гроші від Карітас — де українцям нададуть фінпідтримку

Гроші від Карітас — де українцям нададуть фінпідтримку

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 13:00
Виплати від Карітас — де доступна грошова допомога у липні
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Кременчуці Полтавської області внутрішньо переміщеним особам (ВПО) надали можливість долучитися до програми фінансової підтримки. Йдеться про допомогу тим громадянам, у яких не вистачає коштів на оплату оренди житла.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Полтава" у Telegram.

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Хто зможе отримати виплати від "Карітас Полтава" на оренду 

Згідно з проєктом, переселенці, які потрапили у складні життєві ситуації, можуть отримати фінансову підтримку на шість місяців у Кременчуці.

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" оголошує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на шість місяців", — йдеться у повідомленні.

Допомогу можуть отримати тільки новоприбулі ВПО, які приїхали до громади, що їх прийняла, не більш ніж місяць тому.

Також обов’язково необхідно підпадати бодай під одну категорію вразливості:

  • особи з інвалідністю;
  • особи з важкими захворюваннями;
  • самотні особи старшого віку (55+) або домогосподарства, яке складається з одного/двох літніх людей без підтримки родичів; 
  • самотні матері/батьки/опікуни неповнолітніх дітей;
  • багатодітні родини (від трьох дітей);
  • вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Серед обмежень: 

  • домогосподарство не отримувало аналогічної фіндопомоги від інших організацій;
  • середній місячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень.  

Як оформити допомогу на оренду житла

Громадяни, які підпадають під вимоги, можуть звернутися до організаторів для уточнення інформації з таким номером телефону: 0503464693.

Реєстрація на надання фіндопомоги на оренду житла терміном на шість місяців буде доступна 17 липня о 13:00 у м. Кременчук, вул. Єднання України, 7.

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Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Полтава"

При собі потрібно мати такі документи:

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця (менш ніж 30 днів);
  • рахунок ІBAN;
  • документи, де підтверджуються критерії вразливості;
  • довідку ОК-5 або ОК-7.

Раніше ми писали, що особи з інвалідністю можуть взяти участь у навчальній програмі. В її рамках нададуть гранти до 54 тис. грн

Також ми розповідали, що в одній з областей ГО "Подільський центр "Гендерна рада" приймає заявки від підприємців. В рамках програми нададуть до 1,3 тис. доларів підтримки. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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