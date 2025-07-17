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Головна Фінанси Міжнародна допомога у 10,8 тис. грн — як отримати у липні

Міжнародна допомога у 10,8 тис. грн — як отримати у липні

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 11:00
Виплата багатоцільової грошової допомоги — хто і де отримає 10,8 тис. грн
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року жителі Запоріжжя можуть подавати благодійному фонду "Право на захист" заявки на міжнародну багатоцільову грошову допомогу. Йдеться про виплату у розмірі 10,8 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба представників фонду у Telegram-каналі.

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Хто має право на виплати у Запоріжжі

БФ "Право на захист" є партнером Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), який надає підтримку громадянам, які постраждали під час війни. 

Грошова допомога від УВКБ ООН — це одноразова виплата в розмірі 3,6 тис. грн щомісячно на особу протягом трьох місяців. 

Подавати заявки можуть вразливі вимушено переміщені особи, які перемістилися протягом останніх шести місяців, а також ті, хто повернувся на батьківщину, або на адреси постійного проживання, після вимушеного переміщення через воєнні дії.

Допомогу нададуть виключно за умови відповідності критеріям:

  • у громадян скрутне фінансове становище, коли дохід на кожного члена в родині не перевищує 5,4 тис. грн;
  • неповна сім'я, де є неповнолітні діти чи особи похилого віку;
  • у домогосподарстві є лише пенсіонери, які виховують неповнолітніх дітей;
  • родина має осіб, у яких діагностовані тяжкі хвороби, осіб з інвалідністю.

"Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — уточнили у фонді.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Як повідомляють організатори, подати заявки в чергу на отримання фіндопомоги можна, заповнивши спеціальну онлайн-анкету. Реєстрація відбувається тільки за попереднім записом. 

Також можна отримати консультації щодо подачі заявок на грошову допомогу за номером телефону (щосереди з 9:30 по 16:30): 0631826896.

Окрім того, громадянам надають консультації в офісі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72.

Раніше ми повідомляли, що у Краматорську влада міста оголосила приймання заявок на допомогу для купівлі твердого палива в рамках підготовки до зими. Розмір виплати не перевищить 19,4 тис. грн. 

Також ми розповідали, що особам з інвалідністю надано можливість взяти участь у навчальній програмі. Вона передбачає надання грантів на власну справу до 54 тис. грн

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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