Выплаты до 100 тыс. грн — где открыли регистрацию на помощь

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Львовской области могут получить целевую финансовую помощь для начала и восстановления бизнеса. В рамках соответствующей программы выплатят до 100 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского Красного Креста Львовской области в Facebook.

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Как отмечается, Красный Крест в Украине при поддержке Испанского, Швейцарского и Датского Красного Креста реализует "Программу микрогрантов для поддержки уязвимых слоев населения в Украине". Она предусматривает предоставление целевой финпомощи на бизнес для домохозяйств, находящихся в уязвимом положении.

За лучшие бизнес-идеи предоставят гранты. Число поддержанных микробизнесов будет зависеть от наличия средств проекта.

Подавать заявки могут внутренние переселенцы с регистрацией во Львове и области, если желают вести хозяйственную деятельность на территории громады, демобилизованные военнослужащие и члены их семей, которые подпадают под критерии уязвимости:

лица с инвалидностью;

одинокие родители и опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей;

члены домохозяйств, которые имеют на содержании лиц с инвалидностью или лиц пожилого возраста;

семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми;

лица, которым осталось десять лет до пенсионного возраста или которые уже находятся в пенсионном возрасте;

лица в возрасте до 35 лет, которые не работают и не учатся;

люди, которые не имеют работы 12 месяцев и более;

члены семей (родственники первой степени родства) военнопленных, погибших и пропавших без вести защитников страны;

члены домохозяйств с низким уровнем дохода.

Размер гранта и как принять участие в программе

По условиям проекта, 40 лучшим бизнес-идеям предоставят финансирование в 100 тыс. грн в два этапа:

во время первого этапа — 50% суммы микрогранта;

во время второго этапа — следующие 50% микрогранта при условии успешного выполнения бизнес-плана.

Сферы, которые смогут претендовать на финансирование:

сельское хозяйство;

производство;

услуги;

торговля.

Срок подачи заявлений в печатном виде и документов — до 7 августа 2025 года.

Жители Львова и области могут обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Львов, ул. Лепкого 5/2.

Для того, чтобы стать участником программы, нужно обратиться по номерам телефона:

+380982401800;

+380983382001.

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