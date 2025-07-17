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Главная Финансы Украинцам выплатят до 100 тыс. грн — что надо сделать

Украинцам выплатят до 100 тыс. грн — что надо сделать

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 13:00
Выплаты до 100 тыс. грн — где открыли регистрацию на помощь
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Львовской области могут получить целевую финансовую помощь для начала и восстановления бизнеса. В рамках соответствующей программы выплатят до 100 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского Красного Креста Львовской области в Facebook.

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Как отмечается, Красный Крест в Украине при поддержке Испанского, Швейцарского и Датского Красного Креста реализует "Программу микрогрантов для поддержки уязвимых слоев населения в Украине". Она предусматривает предоставление целевой финпомощи на бизнес для домохозяйств, находящихся в уязвимом положении.

За лучшие бизнес-идеи предоставят гранты. Число поддержанных микробизнесов будет зависеть от наличия средств проекта.

Подавать заявки могут внутренние переселенцы с регистрацией во Львове и области, если желают вести хозяйственную деятельность на территории громады, демобилизованные военнослужащие и члены их семей, которые подпадают под критерии уязвимости:

  • лица с инвалидностью;
  • одинокие родители и опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей;
  • члены домохозяйств, которые имеют на содержании лиц с инвалидностью или лиц пожилого возраста;
  • семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми;
  • лица, которым осталось десять лет до пенсионного возраста или которые уже находятся в пенсионном возрасте;
  • лица в возрасте до 35 лет, которые не работают и не учатся;
  • люди, которые не имеют работы 12 месяцев и более;
  • члены семей (родственники первой степени родства) военнопленных, погибших и пропавших без вести защитников страны;
  • члены домохозяйств с низким уровнем дохода.

Размер гранта и как принять участие в программе

По условиям проекта, 40 лучшим бизнес-идеям предоставят финансирование в 100 тыс. грн в два этапа:

  • во время первого этапа — 50% суммы микрогранта;
  • во время второго этапа — следующие 50% микрогранта при условии успешного выполнения бизнес-плана.

Сферы, которые смогут претендовать на финансирование:

  • сельское хозяйство;
  • производство;
  • услуги;
  • торговля.

Срок подачи заявлений в печатном виде и документов — до 7 августа 2025 года.

Жители Львова и области могут обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Львов, ул. Лепкого 5/2.

Для того, чтобы стать участником программы, нужно обратиться по номерам телефона:

  • +380982401800;
  • +380983382001.

Ранее мы сообщали, что в июле в Запорожье реализуют программу помощи от УВКБ ООН. Размер многоцелевой денежной помощи в 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в Кременчуге переселенцы могут получить финансовую поддержку. Право на выплаты будут иметь те, у кого средний месячный доход на одного человека не превысит 6,3 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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