Выплаты до 100 тыс. грн — где открыли регистрацию на помощь

Украинцам выплатят до 100 тыс. грн — что надо сделать
Жители Львовской области могут получить целевую финансовую помощь для начала и восстановления бизнеса. В рамках соответствующей программы выплатят до 100 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского Красного Креста Львовской области в Facebook.
Кто получит право на выплаты во Львовской области
Как отмечается, Красный Крест в Украине при поддержке Испанского, Швейцарского и Датского Красного Креста реализует "Программу микрогрантов для поддержки уязвимых слоев населения в Украине". Она предусматривает предоставление целевой финпомощи на бизнес для домохозяйств, находящихся в уязвимом положении.
За лучшие бизнес-идеи предоставят гранты. Число поддержанных микробизнесов будет зависеть от наличия средств проекта.
Подавать заявки могут внутренние переселенцы с регистрацией во Львове и области, если желают вести хозяйственную деятельность на территории громады, демобилизованные военнослужащие и члены их семей, которые подпадают под критерии уязвимости:
- лица с инвалидностью;
- одинокие родители и опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей;
- члены домохозяйств, которые имеют на содержании лиц с инвалидностью или лиц пожилого возраста;
- семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми;
- лица, которым осталось десять лет до пенсионного возраста или которые уже находятся в пенсионном возрасте;
- лица в возрасте до 35 лет, которые не работают и не учатся;
- люди, которые не имеют работы 12 месяцев и более;
- члены семей (родственники первой степени родства) военнопленных, погибших и пропавших без вести защитников страны;
- члены домохозяйств с низким уровнем дохода.
Размер гранта и как принять участие в программе
По условиям проекта, 40 лучшим бизнес-идеям предоставят финансирование в 100 тыс. грн в два этапа:
- во время первого этапа — 50% суммы микрогранта;
- во время второго этапа — следующие 50% микрогранта при условии успешного выполнения бизнес-плана.
Сферы, которые смогут претендовать на финансирование:
- сельское хозяйство;
- производство;
- услуги;
- торговля.
Срок подачи заявлений в печатном виде и документов — до 7 августа 2025 года.
Жители Львова и области могут обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Львов, ул. Лепкого 5/2.
Для того, чтобы стать участником программы, нужно обратиться по номерам телефона:
- +380982401800;
- +380983382001.
Ранее мы сообщали, что в июле в Запорожье реализуют программу помощи от УВКБ ООН. Размер многоцелевой денежной помощи в 10,8 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что в Кременчуге переселенцы могут получить финансовую поддержку. Право на выплаты будут иметь те, у кого средний месячный доход на одного человека не превысит 6,3 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!