Виплати від Червоного Хреста України — хто і де може отримати гранти до 100 тис. грн

Жителі одного з регіонів, що регулярно потерпає від російських обстрілів, мають можливість долучитися до програми допомоги від Українського Червоного Хреста (УЧХ). В її рамках нададуть кошти на підприємництво в умовах воєнного стану.

Про це інформує пресслужба однієї з регіональних організацій Товариства Червоного Хреста України.

Хто і де може отримати гранти від Червоного Хреста України

Як зазначається, йдеться про грантову програму "Міжсекторальна програма реагування в Сумах: Livelihoods Winterization", яку восени 2025 року реалізують в одній з громад Сумської області. Вона покликана фінансово допомогти найбільш вразливим домогосподарствам.

Долучитися до програми, що передбачає надання різних розмірів грантів, зможуть громадяни, які мешкають у Садівській громаді.

Пріоритетно допомогу зможуть отримати домогосподарства, якщо підпадають під такі критерії вразливості:

домогосподарства, де є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

родини із самотнім опікуном дитини;

багатодітні родини;

сім'ї, де є безробітні громадяни;

домогосподарства, де є особи з інвалідністю.

Що передбачає грантова програма

У рамках програми підтримки від Українського Червоного Хреста громадяни зможуть отримати:

Мікрогрант у розмірі до 100 тис. грн на старт/підтримку/розвиток власної справи. Навчання в бізнес-школі/тренінги/моніторинг ефективності допомоги.

Всі спроможні та вмотивовані члени громади можуть подавати заявки на участь у програмі через спеціальну онлайн-форму.

"Якщо ви отримували аналогічну допомогу у розмірі понад 700 доларів США протягом останніх дванадцяти місяців — перевірка на дублювання може обмежити участь", — йдеться у повідомленні.

Анкети заявників будуть приймати до 1 листопада 2025 року.

Деталі щодо програми допомоги можна уточнити за такими номерами телефонів у будні з 10:00 до 15:00:

+38 (067) 356-51-52;

+38 (095) 570-37-53.

Раніше ми писали, що на Сумщині UNHCR Ukraine оголосила реєстрацію на фіндопомогу. Виплати у розмірі 10,8 тис. грн отримають вразливі категорії громадян.

Ще ми розповідали про реалізацію програми BLOOM, що передбачає надання підтримки до 5 тис. доларів. Кошти виплатять на розвиток власної справи.