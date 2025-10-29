Виплати від Червоного Хреста України — хто і де може отримати гранти до 100 тис. грн

Допомога до 100 тис. грн — хто і де з українців зможе отримати
Жителі одного з регіонів, що регулярно потерпає від російських обстрілів, мають можливість долучитися до програми допомоги від Українського Червоного Хреста (УЧХ). В її рамках нададуть кошти на підприємництво в умовах воєнного стану.
Про це інформує пресслужба однієї з регіональних організацій Товариства Червоного Хреста України.
Хто і де може отримати гранти від Червоного Хреста України
Як зазначається, йдеться про грантову програму "Міжсекторальна програма реагування в Сумах: Livelihoods Winterization", яку восени 2025 року реалізують в одній з громад Сумської області. Вона покликана фінансово допомогти найбільш вразливим домогосподарствам.
Долучитися до програми, що передбачає надання різних розмірів грантів, зможуть громадяни, які мешкають у Садівській громаді.
Пріоритетно допомогу зможуть отримати домогосподарства, якщо підпадають під такі критерії вразливості:
- домогосподарства, де є внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- родини із самотнім опікуном дитини;
- багатодітні родини;
- сім'ї, де є безробітні громадяни;
- домогосподарства, де є особи з інвалідністю.
Що передбачає грантова програма
У рамках програми підтримки від Українського Червоного Хреста громадяни зможуть отримати:
- Мікрогрант у розмірі до 100 тис. грн на старт/підтримку/розвиток власної справи.
- Навчання в бізнес-школі/тренінги/моніторинг ефективності допомоги.
Всі спроможні та вмотивовані члени громади можуть подавати заявки на участь у програмі через спеціальну онлайн-форму.
"Якщо ви отримували аналогічну допомогу у розмірі понад 700 доларів США протягом останніх дванадцяти місяців — перевірка на дублювання може обмежити участь", — йдеться у повідомленні.
Анкети заявників будуть приймати до 1 листопада 2025 року.
Деталі щодо програми допомоги можна уточнити за такими номерами телефонів у будні з 10:00 до 15:00:
- +38 (067) 356-51-52;
- +38 (095) 570-37-53.
