Виплати на покриття витрат за послуги ЖКГ — хто і де зможе отримати зимову допомогу

У жовтні 2025 року у трьох українських регіонах стартувала реєстрація для отримання зимової грошової допомоги в рамках проєкту підтримки, що реалізовує благодійний фонд "Посмішка ЮА". Кошти нададуть на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться на офіційному порталі фонду.

Детальніше про нову зимову допомогу

Йдеться про проєкт під назвою "Разом у безпеці та теплі: мультимодальна підтримка зимової підготовки для громад, що постраждали від конфлікту". Він охопить громадян, які проживають:

у Запорізькій області;

у м. Харків Харківської області;

в Апостолівській та Грушівській громадах Дніпропетровської області.

Допомога передбачає надання зареєстрованим громадянам грошових виплат для оплати комунальних послуг у холодний період.

До проєкту зможуть долучитися внутрішньо переміщені особи (ВПО) або громадяни, які мають певну категорію. Йдеться про:

Учасників бойових дій: Рідних першої черги (батьки/дружина/чоловік/діти) учасників бойових дій; Родичів першої черги загиблих/безвісти зниклих військових ЗСУ.

Також неообхідно мати одну з категорій вразливості:

родина, що складається з самотньої голови домогосподарства чи якщо очолює жінка;

сім'ї, у складі яких є особи з інвалідністю, з хронічними хворобами (зокрема, психічними розладами);

родини, у складі яких є люди старшого віку (від 60 років);

домогосподарства з дітьми до трьох років;

родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми (до 23 років у разі навчання);

сім'ї, у складі яких є громадяни, що втратили роботу з лютого 2022 року.

Хто зможе зареєструватися у програмі допомоги

Для тих, хто підпадає під вимоги, створили спеціальну онлайн-форму для реєстрації на отримання грошових виплат. У ній необхідно вказати:

прізвище, ім'я та по батькові;

контактний номер телефону;

місце проживання;

дані, що підтверджують особу;

категорію вразливості.

Подавати заявки можна до 5 листопада 2025 року включно (після 18:00 надіслати відповіді у форму буде неможливо).

Після реєстрації спеціалісти фонду можуть зв’язатися для уточнення інформації та надання інструкцій про подальші дії.

"Отримання одночасно грошової допомоги на компенсацію комунальних послуг, грошової допомоги на придбання палива і самого палива в натуральній формі неможливе. Ваші дані будуть перевірятись на повторне подання, тому, якщо ви, на час дії проєкту, вже зареєстровані на подібну допомогу від іншого фонду, то вже не зможете отримати її вдруге", — йдеться у повідомленні.

Уточнити деталі можна у БФ "Посмішка ЮА":

за номером гарячої лінії: +380504602240;

через електронну пошту.

Раніше ми писали, хто і де з українців може отримати грошову підтримку на пів року. Виплати передбачені на покриття витрат на оренду житла.

Також ми розповідали, що з листопада 2025 року частина переселенців може втратити держдопомогу на проживання. У ПФУ раніше пояснили, як зберегти відповідне право.