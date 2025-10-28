Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українці у трьох областях отримають гроші на комуналку — деталі

Українці у трьох областях отримають гроші на комуналку — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:00
Оновлено: 11:16
Виплати на покриття витрат за послуги ЖКГ — хто і де зможе отримати зимову допомогу
Платіжки за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2025 року у трьох українських регіонах стартувала реєстрація для отримання зимової грошової допомоги в рамках проєкту підтримки, що реалізовує благодійний фонд "Посмішка ЮА". Кошти нададуть на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться на офіційному порталі фонду.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про нову зимову допомогу

Йдеться про проєкт під назвою "Разом у безпеці та теплі: мультимодальна підтримка зимової підготовки для громад, що постраждали від конфлікту". Він охопить громадян, які проживають:

  • у Запорізькій області;
  • у м. Харків Харківської області;
  • в Апостолівській та Грушівській громадах Дніпропетровської області.

Допомога передбачає надання зареєстрованим громадянам грошових виплат для оплати комунальних послуг у холодний період. 

До проєкту зможуть долучитися внутрішньо переміщені особи (ВПО) або громадяни, які мають певну категорію. Йдеться про:

  1. Учасників бойових дій:
  2. Рідних першої черги (батьки/дружина/чоловік/діти) учасників бойових дій;
  3. Родичів першої черги загиблих/безвісти зниклих військових ЗСУ.

Також неообхідно мати одну з категорій вразливості:

  • родина, що складається з самотньої голови домогосподарства чи якщо очолює жінка;
  • сім'ї, у складі яких є особи з інвалідністю, з хронічними хворобами (зокрема, психічними розладами);
  • родини, у складі яких є люди старшого віку (від 60 років);
  • домогосподарства з дітьми до трьох років;
  • родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми (до 23 років у разі навчання);
  • сім'ї, у складі яких є громадяни, що втратили роботу з лютого 2022 року.

Хто зможе зареєструватися у програмі допомоги 

Для тих, хто підпадає під вимоги, створили спеціальну онлайн-форму для реєстрації на отримання грошових виплат. У ній необхідно вказати:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • контактний номер телефону;
  • місце проживання;
  • дані, що підтверджують особу;
  • категорію вразливості.

Подавати заявки можна до 5 листопада 2025 року включно (після 18:00 надіслати відповіді у форму буде неможливо).

Після реєстрації спеціалісти фонду можуть зв’язатися для уточнення інформації та надання інструкцій про подальші дії.

"Отримання одночасно грошової допомоги на компенсацію комунальних послуг, грошової допомоги на придбання палива і самого палива в натуральній формі неможливе. Ваші дані будуть перевірятись на повторне подання, тому, якщо ви, на час дії проєкту, вже зареєстровані на подібну допомогу від іншого фонду, то вже не зможете отримати її вдруге", — йдеться у повідомленні.

Уточнити деталі можна у БФ "Посмішка ЮА": 

Раніше ми писали, хто і де з українців може отримати грошову підтримку на пів року. Виплати передбачені на покриття витрат на оренду житла. 

Також ми розповідали, що з листопада 2025 року частина переселенців може втратити держдопомогу на проживання. У ПФУ раніше пояснили, як зберегти відповідне право. 

комунальні послуги виплати гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації