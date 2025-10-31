Выплаты в 10,8 тыс. грн — где стартует новая волна помощи от UNHCR Ukraine

Взрослые с детьми. Фото: Freepik

С 3 ноября 2025 года некоторым украинцам станет доступной возможность записаться на регистрацию в программе финансовой поддержки от UNHCR Ukraine, предусматривающей предоставление 10,8 тыс. грн. Право присоединиться к ней будут иметь граждане в одном из украинских городов в течение следующей недели.

Такую возможность анонсировали в организации в Telegram-канале.

Где стартует новая волна помощи от UNHCR Ukraine

По данным организаторов, со следующей недели откроют запись в очередь на предоставление денежной помощи для жителей Кривого Рога Днепропетровской области.

Финансовая поддержка будет доступна исключительно двум категориям граждан, которые из-за агрессии РФ были вынуждены покинуть собственные дома. Речь идет о переселенцах, которые либо выезжали в другие регионы и в итоге вернулись домой, или те, кто прибыл из других опасных районов в Кривой Рог, если это произошло не более чем полгода назад. Также средства будут доступны беженцам, которые вернулись в город после выезда за границу.

Среди условий на получение помощи:

доход на каждого человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн;

граждане не получали последние три месяца аналогичные выплаты.

Также необходимо подпадать под следующие критерии уязвимости:

семью возглавляет мать, отец или опекун, где есть дети до 18 лет, или пожилые люди старше 55 лет;

в семье есть только пожилые люди;

лица старшего возраста сами воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть граждане с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью.

Когда и как подать заявку на участие в программе

Как отмечается, откроется запись на регистрацию на денежную помощь в г. Кривой Рог по адресу ул. Владимира Бызова, 5, в следующие даты:

3 ноября 2025 года (понедельник);

4 ноября 2025 года (вторник);

6 ноября 2025 года (четверг);

7 ноября 2025 года (пятница).

"Консультация и запись на регистрацию происходит в порядке живой очереди (записи по телефону нет!). Как будет набрано количество людей, которое мы можем обработать — очередь будет закрыта", — говорится в сообщении.



Во время консультации и записи граждане в обязательном порядке должны:

перечислить всех желающих из семьи получить помощь;

предоставить идентификационные коды и паспорта всех таких лиц;

указать родственные связи;

быть перемещенными за последние шесть месяцев на момент регистрации.

