Дата публикации 31 октября 2025 08:00
обновлено: 08:05
Выплаты в 10,8 тыс. грн — где стартует новая волна помощи от UNHCR Ukraine
Взрослые с детьми. Фото: Freepik

С 3 ноября 2025 года некоторым украинцам станет доступной возможность записаться на регистрацию в программе финансовой поддержки от UNHCR Ukraine, предусматривающей предоставление 10,8 тыс. грн. Право присоединиться к ней будут иметь граждане в одном из украинских городов в течение следующей недели.

Такую возможность анонсировали в организации в Telegram-канале.

Читайте также:

Где стартует новая волна помощи от UNHCR Ukraine

По данным организаторов, со следующей недели откроют запись в очередь на предоставление денежной помощи для жителей Кривого Рога Днепропетровской области.

Финансовая поддержка будет доступна исключительно двум категориям граждан, которые из-за агрессии РФ были вынуждены покинуть собственные дома. Речь идет о переселенцах, которые либо выезжали в другие регионы и в итоге вернулись домой, или те, кто прибыл из других опасных районов в Кривой Рог, если это произошло не более чем полгода назад. Также средства будут доступны беженцам, которые вернулись в город после выезда за границу.

Среди условий на получение помощи:

  • доход на каждого человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн;
  • граждане не получали последние три месяца аналогичные выплаты.

Также необходимо подпадать под следующие критерии уязвимости:

  • семью возглавляет мать, отец или опекун, где есть дети до 18 лет, или пожилые люди старше 55 лет;
  • в семье есть только пожилые люди;
  • лица старшего возраста сами воспитывают несовершеннолетних детей;
  • в семье есть граждане с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью.

Когда и как подать заявку на участие в программе

Как отмечается, откроется запись на регистрацию на денежную помощь в г. Кривой Рог по адресу ул. Владимира Бызова, 5, в следующие даты:

  • 3 ноября 2025 года (понедельник);
  • 4 ноября 2025 года (вторник);
  • 6 ноября 2025 года (четверг);
  • 7 ноября 2025 года (пятница).

"Консультация и запись на регистрацию происходит в порядке живой очереди (записи по телефону нет!). Как будет набрано количество людей, которое мы можем обработать — очередь будет закрыта", — говорится в сообщении.

Во время консультации и записи граждане в обязательном порядке должны:

  • перечислить всех желающих из семьи получить помощь;
  • предоставить идентификационные коды и паспорта всех таких лиц;
  • указать родственные связи;
  • быть перемещенными за последние шесть месяцев на момент регистрации.

Ранее мы писали, что для молодежи стартовал проект помощи от организации Finn Church Aid (FCA). Он предусматривает предоставление грантов в более чем 100 тыс. грн.

Также сообщалось, что в одном из регионов доступна программа помощи от Красного Креста Украины. Выплаты предусмотрены на развитие предпринимательства во время войны.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
