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Українцям виплатять 100 тис. грн — які умови програми

24 березня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога українцям — хто і де зможе отримати 100 тис. гривень
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українців запрошують взяти участь у конкурсі бізнес-ідей для підприємців. Переможці за його підсумком зможуть отримати кошти на реалізацію свого стартапу.

Про це йдеться у повідомленні організаторів.

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Детальніше про конкурс бізнес-ідей

Програма щодо підтримки стартапів відбудеться на території Кременчуцької міської тергромади, згідно з рішенням виконавчого комітету тамтешньої міської ради від №301.

У проєкті зможуть взяти участь:

  • дієздатні громадяни України, зокрема, переселенці;
  • фізособи-підприємці (приватні малі та середні підприємства), зареєстровані у Кременчуцькій міській територіальній громаді.

Призовий фонд становить 100 тис. грн.

Як взяти участь у програмі та подати заявку

Долучитися до конкурсу можна, здійснивши кілька кроків:

  • заповнивши заявку на участь у конкурсі;
  • підготувавши до показу свою бізнес-ідею/стартап;
  • презентувавши стартап у форматі PowerPoint.

Подати заявку на участь у програмі можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Кінцевий термін подачі документів — 25 квітня 2025 року.

Деталі можна уточнити за номером телефону:

  • 067 976 59 80;
  • 095 575 85 85;
  • 097 713 48 30.

Раніше ми писали, що українці можуть до кінця березня зареєструватися у грантовій програмі від Чеської гуманітарної організації. Фінансова допомога передбачена для жителів трьох областей.

Також повідомлялося, що у двох регіонах приймають звернення на допомогу за проєктом від Естонії. Кошти виплачують тим, хто мешкає у небезпечних областях та має фінансові труднощі. 

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