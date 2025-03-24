Допомога українцям — хто і де зможе отримати 100 тис. гривень

Українцям виплатять 100 тис. грн — які умови програми
Українців запрошують взяти участь у конкурсі бізнес-ідей для підприємців. Переможці за його підсумком зможуть отримати кошти на реалізацію свого стартапу.
Про це йдеться у повідомленні організаторів.
Детальніше про конкурс бізнес-ідей
Програма щодо підтримки стартапів відбудеться на території Кременчуцької міської тергромади, згідно з рішенням виконавчого комітету тамтешньої міської ради від №301.
У проєкті зможуть взяти участь:
- дієздатні громадяни України, зокрема, переселенці;
- фізособи-підприємці (приватні малі та середні підприємства), зареєстровані у Кременчуцькій міській територіальній громаді.
Призовий фонд становить 100 тис. грн.
Як взяти участь у програмі та подати заявку
Долучитися до конкурсу можна, здійснивши кілька кроків:
- заповнивши заявку на участь у конкурсі;
- підготувавши до показу свою бізнес-ідею/стартап;
- презентувавши стартап у форматі PowerPoint.
Подати заявку на участь у програмі можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму.
Кінцевий термін подачі документів — 25 квітня 2025 року.
Деталі можна уточнити за номером телефону:
- 067 976 59 80;
- 095 575 85 85;
- 097 713 48 30.
Раніше ми писали, що українці можуть до кінця березня зареєструватися у грантовій програмі від Чеської гуманітарної організації. Фінансова допомога передбачена для жителів трьох областей.
Також повідомлялося, що у двох регіонах приймають звернення на допомогу за проєктом від Естонії. Кошти виплачують тим, хто мешкає у небезпечних областях та має фінансові труднощі.
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