Допомога українцям — хто і де зможе отримати 100 тис. гривень

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українців запрошують взяти участь у конкурсі бізнес-ідей для підприємців. Переможці за його підсумком зможуть отримати кошти на реалізацію свого стартапу.

Про це йдеться у повідомленні організаторів.

Читайте також:

Детальніше про конкурс бізнес-ідей

Програма щодо підтримки стартапів відбудеться на території Кременчуцької міської тергромади, згідно з рішенням виконавчого комітету тамтешньої міської ради від №301.

У проєкті зможуть взяти участь:

дієздатні громадяни України, зокрема, переселенці;

фізособи-підприємці (приватні малі та середні підприємства), зареєстровані у Кременчуцькій міській територіальній громаді.

Призовий фонд становить 100 тис. грн.

Як взяти участь у програмі та подати заявку

Долучитися до конкурсу можна, здійснивши кілька кроків:

заповнивши заявку на участь у конкурсі;

підготувавши до показу свою бізнес-ідею/стартап;

презентувавши стартап у форматі PowerPoint.

Подати заявку на участь у програмі можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Кінцевий термін подачі документів — 25 квітня 2025 року.

Деталі можна уточнити за номером телефону:

067 976 59 80;

095 575 85 85;

097 713 48 30.

Раніше ми писали, що українці можуть до кінця березня зареєструватися у грантовій програмі від Чеської гуманітарної організації. Фінансова допомога передбачена для жителів трьох областей.

Також повідомлялося, що у двох регіонах приймають звернення на допомогу за проєктом від Естонії. Кошти виплачують тим, хто мешкає у небезпечних областях та має фінансові труднощі.