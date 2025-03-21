Виплати від Чехії — хто отримає від 2 тис. до 5 тис. доларів

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 31 березня 2025 року українці мають можливість подати заявки на грантову програму від Чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Реєстрація на фінансову допомогу доступна жителям трьох регіонів.

Про це повідомляє пресслужба гуманітарної організації.

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Умови грантової програми від Чехії

Проєкт від гуманітарної організації з надання грантів у розмірі від 2 тис. до 5 тис. доларів покликаний надати допомогу українцям у розвитку підприємництва під час війни. Також мікрогранти доступні для тих, хто прагне навчитися будувати бізнес.

Програма підтримки пошириться на такі області:

Дніпропетровська;

Харківська;

Миколаївська.

В рамках проєкту будуть надані такі види грантової допомоги:

до 2 тис. доларів — особам, які мають обмежені економічні можливості, для навчання/перекваліфікації;

до 4 тис. доларів — особам, у яких обмежені фінанси, для розбудови бізнесу у громадах;

до 5 тис. доларів — мікро-/малим підприємствам у разі працевлаштування вразливих категорій громадян.

Очікується, що всі учасники матимуть доступ до навчання офлайн/онлайн, що триватиме протягом шести місяців.

Як зареєструватися на отримання гранту для бізнесу

Всі охочі мають подати заявки на грантову допомогу, заповнивши дані в онлайн-формі, до 31 березня 2025 року.

Організатори зауважують, що орієнтовані підтримати найбільш вразливі категорії населення. Пріоритет у відборі нададуть:

особам, які мають інвалідність;

внутрішнім переселенцям;

самотнім матерям, батькам, опікунам;

особам передпенсійного віку, яким від 50 років, або від 60 років;

етнічним меншинам;

учасникам бойових дій (УБД).

Всі деталі щодо умов програми можна уточнити за такими контактами:

електронна пошта: hotline.ukr@peopleinneed.net;

номер телефону гарячої лінії: 0 800 210 174

Раніше ми писали, що в одному з регіонів активно діє програма багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. В її рамках жителі низки населених пунктів можуть реєструватися на виплати протягом трьох місяців по 3,6 тис. грн.

Також у двох областях відкрили реєстрацію на фіндопомогу за програмою підтримки від Естонії. Йдеться про виплати громадянам, які досі проживають у небезпечних регіонах та мають скрутний фінансовий стан.