Виплати від Чехії — хто отримає від 2 тис. до 5 тис. доларів

Чехія виплатить українцям від 2 тис. до 5 тис. доларів — умови
До 31 березня 2025 року українці мають можливість подати заявки на грантову програму від Чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Реєстрація на фінансову допомогу доступна жителям трьох регіонів.
Про це повідомляє пресслужба гуманітарної організації.
Умови грантової програми від Чехії
Проєкт від гуманітарної організації з надання грантів у розмірі від 2 тис. до 5 тис. доларів покликаний надати допомогу українцям у розвитку підприємництва під час війни. Також мікрогранти доступні для тих, хто прагне навчитися будувати бізнес.
Програма підтримки пошириться на такі області:
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Миколаївська.
В рамках проєкту будуть надані такі види грантової допомоги:
- до 2 тис. доларів — особам, які мають обмежені економічні можливості, для навчання/перекваліфікації;
- до 4 тис. доларів — особам, у яких обмежені фінанси, для розбудови бізнесу у громадах;
- до 5 тис. доларів — мікро-/малим підприємствам у разі працевлаштування вразливих категорій громадян.
Очікується, що всі учасники матимуть доступ до навчання офлайн/онлайн, що триватиме протягом шести місяців.
Як зареєструватися на отримання гранту для бізнесу
Всі охочі мають подати заявки на грантову допомогу, заповнивши дані в онлайн-формі, до 31 березня 2025 року.
Організатори зауважують, що орієнтовані підтримати найбільш вразливі категорії населення. Пріоритет у відборі нададуть:
- особам, які мають інвалідність;
- внутрішнім переселенцям;
- самотнім матерям, батькам, опікунам;
- особам передпенсійного віку, яким від 50 років, або від 60 років;
- етнічним меншинам;
- учасникам бойових дій (УБД).
Всі деталі щодо умов програми можна уточнити за такими контактами:
- електронна пошта: hotline.ukr@peopleinneed.net;
- номер телефону гарячої лінії: 0 800 210 174
Раніше ми писали, що в одному з регіонів активно діє програма багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. В її рамках жителі низки населених пунктів можуть реєструватися на виплати протягом трьох місяців по 3,6 тис. грн.
Також у двох областях відкрили реєстрацію на фіндопомогу за програмою підтримки від Естонії. Йдеться про виплати громадянам, які досі проживають у небезпечних регіонах та мають скрутний фінансовий стан.
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