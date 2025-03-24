Помощь украинцам — кто и где сможет получить 100 тыс. гривен

Украинцам выплатят 100 тыс. грн — какие условия программы
Украинцев приглашают принять участие в конкурсе бизнес-идей для предпринимателей. Победители по его итогам смогут получить средства на реализацию своего стартапа.
Об этом говорится в сообщении организаторов.
Подробнее о конкурсе бизнес-идей
Программа по поддержке стартапов состоится на территории Кременчугской городской тергромады, согласно решению исполнительного комитета местного городского совета от №301.
В проекте смогут принять участие:
- дееспособные граждане Украины, в частности, переселенцы;
- физлица-предприниматели (частные малые и средние предприятия), зарегистрированные в Кременчугской городской территориальной громаде.
Призовой фонд составляет 100 тыс. грн.
Как принять участие в программе и подать заявку
Приобщиться к конкурсу можно, осуществив несколько шагов:
- заполнив заявку на участие в конкурсе;
- подготовив к показу свою бизнес-идею/стартап;
- презентовав стартап в формате PowerPoint.
Подать заявку на участие в программе можно, заполнив специальную онлайн-форму.
Конечный срок подачи документов — 25 апреля 2025 года.
Детали можно уточнить по номеру телефона:
- 067 976 59 80;
- 095 575 85 85;
- 097 713 48 30.
Ранее мы писали, что украинцы могут до конца марта зарегистрироваться в грантовой программе от Чешской гуманитарной организации. Финансовая помощь предусмотрена для жителей трех областей.
Также сообщалось, что в двух регионах принимают обращения на помощь по проекту от Эстонии. Средства выплачивают тем, кто живет в опасных областях и имеет финансовые трудности.
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