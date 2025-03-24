Помощь украинцам — кто и где сможет получить 100 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцев приглашают принять участие в конкурсе бизнес-идей для предпринимателей. Победители по его итогам смогут получить средства на реализацию своего стартапа.

Об этом говорится в сообщении организаторов.

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Подробнее о конкурсе бизнес-идей

Программа по поддержке стартапов состоится на территории Кременчугской городской тергромады, согласно решению исполнительного комитета местного городского совета от №301.

В проекте смогут принять участие:

дееспособные граждане Украины, в частности, переселенцы;

физлица-предприниматели (частные малые и средние предприятия), зарегистрированные в Кременчугской городской территориальной громаде.

Призовой фонд составляет 100 тыс. грн.

Как принять участие в программе и подать заявку

Приобщиться к конкурсу можно, осуществив несколько шагов:

заполнив заявку на участие в конкурсе;

подготовив к показу свою бизнес-идею/стартап;

презентовав стартап в формате PowerPoint.

Подать заявку на участие в программе можно, заполнив специальную онлайн-форму.

Конечный срок подачи документов — 25 апреля 2025 года.

Детали можно уточнить по номеру телефона:

067 976 59 80;

095 575 85 85;

097 713 48 30.

Ранее мы писали, что украинцы могут до конца марта зарегистрироваться в грантовой программе от Чешской гуманитарной организации. Финансовая помощь предусмотрена для жителей трех областей.

Также сообщалось, что в двух регионах принимают обращения на помощь по проекту от Эстонии. Средства выплачивают тем, кто живет в опасных областях и имеет финансовые трудности.