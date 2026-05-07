Виплата 12 300 грн: кому передбачена грошова допомога від УВКБ ООН у травні

Чоловік старшого віку, гроші. Фото: Freepik, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) приймає заявки на надання фінансової допомоги у ще одному українському місті. За оновленими правилами, передбачені різні суми допомоги залежно від складності ситуації.

Про те, де і як можна оформити допомогу в рамках програми, інформують Новини.LIVE.

Кому передбачена грошова допомога від УВКБ ООН у травні

Як зазначається, у травні реєстрація у чергу на виплати доступна у місті Миколаїв. Долучитися до програми підтримки можна внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та біженцям, які тимчасово проживають у цьому місті. Нові умови програми передбачають надання права на індивідуальну суму допомоги для переміщених родин під час війни. Йдеться про:

Переселенців (з таким статусом до 45 днів), які залишили домівки у зв'язку із загрозою для життя, обстрілами чи обов’язковою евакуацією. ВПО (з терміном переміщення від 46 днів до шести місяців), які виїхали з домівок через війну. Громадян, які прибули в Україну (вимушене пересування по Україні/виїзд за кордон), а повернення сталось протягом 12 року та не раніше трьох місяців.

З-поміж ключових критеріїв відбору для двох останніх категорій:

розмір щомісячного доходу не має бути вищим за 8 300 грн на кожну особу в родині за місяць;

враховується близькість до лінії фронту, умови проживання, склад домогосподарства, наявність категорії вразливості.

Українці можуть подати заявки, навіть якщо отримували виплати від інших благодійників, однак відтоді минуло понад три місяці.

Читайте також:

Правила оформлення допомоги та перелік документів

Громадяни, які мешкають у місті Миколаїв, можуть дистанційно записатися в електронну чергу до пункту збору даних.

У разі успішного заповнення форми партнер організації (БФ "Право на захист") зателефонує для перевірки відповідності умовам програми, узгодження дати та адреси прийому.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Миколаєві. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — йдеться у повідомленні.

Заздалегідь треба подбати про такі документи (оригінали):

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (інше підтвердження виїзду);

свідоцтво про народження дітей;

номер рахунку IBAN;

документи, що підтверджують інвалідність/опіку.

Згідно з новими правилами, постраждалим від війни громадянам залежно від життєвих обставин передбачені кілька видів виплат: від 10 800 до 12 300 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 9 травня у Сумах громадяни з інвалідністю можуть зареєструватися у програмі допомоги, що передбачає надання фінансових грантів. Кошти надають на ведення бізнесу, а розмір допомоги може досягати 77 000 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто з українців зможе отримати допомогу від Норвегії. Йдеться про реалізацію проєкту допомоги для вразливих категорій громадян. Виплати передбачені для жителів прифронтових та постраждалих від атак громад.