Денежная помощь для украинцев: кто может получить выплату в 250 000 гривен

Люли возле разрушенного дома, деньги.

В Украине некоторые гражданские могут получить специальную денежную помощь в размере 250 000 гривен. Финансовую поддержку оказывают всего один раз. Выплаты предусмотрены в рамках городской программы "Милосердие", которую реализуют в Сумах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Департамента социальной защиты населения Сумского горсовета.

Что известно о выплате 250 000 гривен

Выплаты могут получить семьи мирных жителей, которые были смертельно ранены во время воздушных или артиллерийских обстрелов. Еще помощь окажут, если человека из семьи:

официально признают безвестно отсутствующим;

объявляют умершим в судебном порядке именно по причине обстрелов.

Помощь касается только случаев, произошедших на территории Сумской городской территориальной громады с 24 февраля 2022 года.

"На военнослужащих эта программа не распространяется (для них действуют отдельные государственные и местные выплаты)", — говорится в сообщении.

Как получить финансовую помощь

Регистрация происходит в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета. От заявителя нужны:

удостоверение личности каждого члена семьи;

свидетельство о рождении тех членов семьи, которым еще не исполнилось 14 лет;

документы, подтверждающие гибель человека из-за указанных выше событий;

свидетельство о смерти погибшего;

документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим;

справка о присвоении РНУКПН членам семьи;

законный представитель ребенка погибшего должен получить — документ об установлении опекунства или попечительства над ребенком погибшего и тому подобное.

Право на получение 250 000 гривен есть у представителей семьи погибшего: муж или жена, отцы или дети. Также претендовать на выплату может уполномоченный представитель семьи при условии, что другие члены семьи согласились на это и предоставили свое письменное согласие.

