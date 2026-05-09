Главная Финансы Украинцам выплачивают по 250 000 грн: кому доступна помощь

Дата публикации 9 мая 2026 15:25
Денежная помощь для украинцев: кто может получить выплату в 250 000 гривен
Люли возле разрушенного дома, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые гражданские могут получить специальную денежную помощь в размере 250 000 гривен. Финансовую поддержку оказывают всего один раз. Выплаты предусмотрены в рамках городской программы "Милосердие", которую реализуют в Сумах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Департамента социальной защиты населения Сумского горсовета.

Что известно о выплате 250 000 гривен

Выплаты могут получить семьи мирных жителей, которые были смертельно ранены во время воздушных или артиллерийских обстрелов. Еще помощь окажут, если человека из семьи:

  • официально признают безвестно отсутствующим;
  • объявляют умершим в судебном порядке именно по причине обстрелов.

Помощь касается только случаев, произошедших на территории Сумской городской территориальной громады с 24 февраля 2022 года.

"На военнослужащих эта программа не распространяется (для них действуют отдельные государственные и местные выплаты)", — говорится в сообщении.

Как получить финансовую помощь

Регистрация происходит в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета. От заявителя нужны:

  • удостоверение личности каждого члена семьи;
  • свидетельство о рождении тех членов семьи, которым еще не исполнилось 14 лет;
  • документы, подтверждающие гибель человека из-за указанных выше событий;
  • свидетельство о смерти погибшего;
  • документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим;
  • справка о присвоении РНУКПН членам семьи;
  • законный представитель ребенка погибшего должен получить — документ об установлении опекунства или попечительства над ребенком погибшего и тому подобное.

Право на получение 250 000 гривен есть у представителей семьи погибшего: муж или жена, отцы или дети. Также претендовать на выплату может уполномоченный представитель семьи при условии, что другие члены семьи согласились на это и предоставили свое письменное согласие.

Как сообщали Новини.LIVE, УВКБ ООН в мае будет выплачивать украинцам более 12 000 гривен помощи. Деньги будут предоставлять ВПЛ и гражданам, которые вынужденно уехали из Украины, но в течение года вернулись обратно. Финпомощь, в частности, будут выплачивать в Николаеве.

Также Новини.LIVE писали, что в мае украинцы с инвалидностью смогут получить денежную помощь от немецкого правительства. Предусматривается предоставление грантов на предпринимательство до 77 000 гривен. Выплаты будут предоставлять тем, кто решил восстановить бизнес или начать собственное дело.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
