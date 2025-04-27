Грошова допомога у Запоріжжі — кому виплачують по 15 тис. гривень у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Запоріжжі жителям виплачують одноразову грошову допомогу у 2025 році. Але нарахування у 15 тис. гривень передбачені не для всіх українців.

Як зазначають у Департаменті соціального захисту населення

Запорізької міської ради, адресна підтримка передбачена людям, у яких пошкоджене житло внаслідок ракетних обстрілів.

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15 тис. гривень нараховуватимуть місцевим жителям-пільговикам, а саме:

особам з інвалідністю;

особам з інвалідністю з дитинства;

родинам, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітним родинам;

отримувачам житлових субсидій;

отримувачам пільг на оплату житлово-комунальних послуг з реєстрацією в Запоріжжі;

власникам/співвласникам пошкодженого житла, яке розташоване в місті та було пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії з 24 лютого 2022 року.

Як отримати 15 тис. гривень допомоги

Для цього знадобляться певні документи, а саме:

заява від людини або її законного представника;

довідка про реєстрацію місця проживання заявника, яку можна отримати з електронного реєстру територіальної громади або витяг з реєстру територіальної громади;

копію паспорта громадянина України (ID-картки);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки;

копія акта комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації, який складено робочою групою (комісією), створеною районною адміністрацією Запорізької міської ради по району або комісією у складі, який затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради;

копія довідки МСЕК, інші документи, що підтверджують пільгову категорію;

довідка або інший документ про те, що особа є отримувачем житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що українцям доступна допомога у 500-700 гривень на оплату комуналки. Такі виплати надають в одному з міст.

Також ми розповідали, що українці з 1 травня мають додатково платити за газ 1 тис. гривень. Оплатчувати нову послугу треба лише деяким жителям будинків.