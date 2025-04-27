Грошова допомога у Запоріжжі — кому виплачують по 15 тис. гривень у 2025 році

Українцям виплачують по 15 тис. гривень — як отримати
У Запоріжжі жителям виплачують одноразову грошову допомогу у 2025 році. Але нарахування у 15 тис. гривень передбачені не для всіх українців.
Як зазначають у Департаменті соціального захисту населення
Запорізької міської ради, адресна підтримка передбачена людям, у яких пошкоджене житло внаслідок ракетних обстрілів.
Хто отримає грошову допомогу
15 тис. гривень нараховуватимуть місцевим жителям-пільговикам, а саме:
- особам з інвалідністю;
- особам з інвалідністю з дитинства;
- родинам, які виховують дітей з інвалідністю;
- багатодітним родинам;
- отримувачам житлових субсидій;
- отримувачам пільг на оплату житлово-комунальних послуг з реєстрацією в Запоріжжі;
- власникам/співвласникам пошкодженого житла, яке розташоване в місті та було пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії з 24 лютого 2022 року.
Як отримати 15 тис. гривень допомоги
Для цього знадобляться певні документи, а саме:
- заява від людини або її законного представника;
- довідка про реєстрацію місця проживання заявника, яку можна отримати з електронного реєстру територіальної громади або витяг з реєстру територіальної громади;
- копію паспорта громадянина України (ID-картки);
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки;
- копія акта комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації, який складено робочою групою (комісією), створеною районною адміністрацією Запорізької міської ради по району або комісією у складі, який затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради;
- копія довідки МСЕК, інші документи, що підтверджують пільгову категорію;
- довідка або інший документ про те, що особа є отримувачем житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Нагадаємо, що українцям доступна допомога у 500-700 гривень на оплату комуналки. Такі виплати надають в одному з міст.
Також ми розповідали, що українці з 1 травня мають додатково платити за газ 1 тис. гривень. Оплатчувати нову послугу треба лише деяким жителям будинків.
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