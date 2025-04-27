Денежная помощь в Запорожье — кому выплачивают по 15 тыс. гривен в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Запорожье жителям выплачивают единовременную денежную помощь в 2025 году. Но начисления в 15 тыс. гривен предусмотрены не для всех украинцев.

Как отмечают в Департаменте социальной защиты населения

Запорожского городского совета, адресная поддержка предусмотрена людям, у которых повреждено жилье в результате ракетных обстрелов.

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15 тыс. гривен будут начислять местным жителям-льготникам, а именно:

людям с инвалидностью;

гражданам с инвалидностью с детства;

семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью;

многодетным семьям;

получателям жилищных субсидий;

получателям льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг с регистрацией в Запорожье;

владельцам/совладельцам поврежденного жилья, которое расположено в городе и было повреждено в результате вооруженной агрессии России с 24 февраля 2022 года.

Как получить 15 тыс. гривен помощи

Для этого понадобятся определенные документы, а именно:

заявление от человека или его законного представителя;

справка о регистрации места жительства заявителя, которую можно получить из электронного реестра территориальной общины или выписка из реестра территориальной общины;

копию паспорта гражданина Украины (ID-карты);

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика при условии отсутствия информации о таком номере в паспорте в форме ID-карты;

копия акта комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии российской федерации, составленного рабочей группой (комиссией), созданной районной администрацией Запорожского городского совета по району или комиссией в составе, который утвержден решением исполнительного комитета городского совета;

копия справки МСЭК, другие документы, подтверждающие льготную категорию;

справка или другой документ о том, что лицо является получателем жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что украинцам доступна помощь в 500-700 гривен на оплату коммуналки. Такие выплаты предоставляют в одном из городов.

Также мы рассказывали, что украинцы с 1 мая должны дополнительно платить за газ 1 тыс. гривен. Платить за новую услугу надо лишь некоторым жителям домов.