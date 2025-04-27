Денежная помощь в Запорожье — кому выплачивают по 15 тыс. гривен в 2025 году

Украинцам выплачивают по 15 тыс. гривен — как получить
В Запорожье жителям выплачивают единовременную денежную помощь в 2025 году. Но начисления в 15 тыс. гривен предусмотрены не для всех украинцев.
Как отмечают в Департаменте социальной защиты населения
Запорожского городского совета, адресная поддержка предусмотрена людям, у которых повреждено жилье в результате ракетных обстрелов.
Кто получит денежную помощь
15 тыс. гривен будут начислять местным жителям-льготникам, а именно:
- людям с инвалидностью;
- гражданам с инвалидностью с детства;
- семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью;
- многодетным семьям;
- получателям жилищных субсидий;
- получателям льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг с регистрацией в Запорожье;
- владельцам/совладельцам поврежденного жилья, которое расположено в городе и было повреждено в результате вооруженной агрессии России с 24 февраля 2022 года.
Как получить 15 тыс. гривен помощи
Для этого понадобятся определенные документы, а именно:
- заявление от человека или его законного представителя;
- справка о регистрации места жительства заявителя, которую можно получить из электронного реестра территориальной общины или выписка из реестра территориальной общины;
- копию паспорта гражданина Украины (ID-карты);
- копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика при условии отсутствия информации о таком номере в паспорте в форме ID-карты;
- копия акта комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии российской федерации, составленного рабочей группой (комиссией), созданной районной администрацией Запорожского городского совета по району или комиссией в составе, который утвержден решением исполнительного комитета городского совета;
- копия справки МСЭК, другие документы, подтверждающие льготную категорию;
- справка или другой документ о том, что лицо является получателем жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, что украинцам доступна помощь в 500-700 гривен на оплату коммуналки. Такие выплаты предоставляют в одном из городов.
Также мы рассказывали, что украинцы с 1 мая должны дополнительно платить за газ 1 тыс. гривен. Платить за новую услугу надо лишь некоторым жителям домов.
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