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Грошова допомога на комуналку — хто отримає до 700 грн

22 квітня 2025 08:50
Ксенія Симонова - Редактор
Послуги ЖКГ у 2025 році — кому з українців виплачуватимуть по 700 грн
Гроші та квитанції на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Дніпрі місцева влада обіцяє громадянам компенсації за витрати на житлово-комунальні послуги (ЖКГ). Йдеться про адресну грошову допомогу у розмірі 500-700 грн залежно від сезону.

Про це повідомляє пресцентр Департаменту соцполітики однієї з міськради Дніпра.

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Як зазначається, міська влада надає адресну допомогу на оплату таких послуг:

  • утримання будинків і споруд та прибудинкової території; 
  • управління багатоквартирним будинком;
  • вивезення побутових відходів;
  • техобслуговування ліфтів;
  • тепло-, водо-, газо- і електропостачання, водовідведення.

Допомога на оплату комунальних послуг передбачена для родин, які мають людей з особливими потребами. Йдеться про понад 2,67 тис. людей з інвалідністю. А саме:

  • діти, які мають інвалідність;
  • особи, які мають інвалідність першої групи (вади зору, психічні розлади, вади опорно-рухового апарату та з дитинства);
  • особи, які мають інвалідність другої групи з дитинства.
допомога українцям
Оголошення. Джерело: Дніпровська міськрада

Розмір допомоги та перелік документів

Допомогу виплачуватимуть на кожну особу з інвалідністю у родині. Розмір фінпідтримки залежить від сезону: влітку — менша, взимку — більша:

  • з 1 квітня по 31 жовтня надаватимуть по 500 грн щомісячно;
  • з 1 листопада по 31 березня виплачуватимуть по 700 грн.

Фахівці призначать допомогу на основі такого пакета документів:

  • паспорта особи з інвалідністю/копії ID-картки, свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (копія);
  • довідки про склад сім'ї або зареєстрованих громадян у житлі;
  • медичних довідок від лікарів;
  • особового рахунку з оплати комунальних послуг.

Раніше ми розповідали, що громадяни з 1 травня повинні заплатити додатково до 1 тис. грн за блакитне паливо. Оплатити нову послугу необхідні буде лише деяким жителям будинків.

Також ми писали, що тарифи в Україні на комунальні послуги за останній рік зросли в середньому на 20%. Найбільше підскочила у вартості електрика, за яку українці платять на 63% більше.

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