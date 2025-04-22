Послуги ЖКГ у 2025 році — кому з українців виплачуватимуть по 700 грн

Грошова допомога на комуналку — хто отримає до 700 грн
У Дніпрі місцева влада обіцяє громадянам компенсації за витрати на житлово-комунальні послуги (ЖКГ). Йдеться про адресну грошову допомогу у розмірі 500-700 грн залежно від сезону.
Про це повідомляє пресцентр Департаменту соцполітики однієї з міськради Дніпра.
Хто має право на грошову допомогу у Дніпрі
Як зазначається, міська влада надає адресну допомогу на оплату таких послуг:
- утримання будинків і споруд та прибудинкової території;
- управління багатоквартирним будинком;
- вивезення побутових відходів;
- техобслуговування ліфтів;
- тепло-, водо-, газо- і електропостачання, водовідведення.
Допомога на оплату комунальних послуг передбачена для родин, які мають людей з особливими потребами. Йдеться про понад 2,67 тис. людей з інвалідністю. А саме:
- діти, які мають інвалідність;
- особи, які мають інвалідність першої групи (вади зору, психічні розлади, вади опорно-рухового апарату та з дитинства);
- особи, які мають інвалідність другої групи з дитинства.
Розмір допомоги та перелік документів
Допомогу виплачуватимуть на кожну особу з інвалідністю у родині. Розмір фінпідтримки залежить від сезону: влітку — менша, взимку — більша:
- з 1 квітня по 31 жовтня надаватимуть по 500 грн щомісячно;
- з 1 листопада по 31 березня виплачуватимуть по 700 грн.
Фахівці призначать допомогу на основі такого пакета документів:
- паспорта особи з інвалідністю/копії ID-картки, свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (копія);
- довідки про склад сім'ї або зареєстрованих громадян у житлі;
- медичних довідок від лікарів;
- особового рахунку з оплати комунальних послуг.
Раніше ми розповідали, що громадяни з 1 травня повинні заплатити додатково до 1 тис. грн за блакитне паливо. Оплатити нову послугу необхідні буде лише деяким жителям будинків.
Також ми писали, що тарифи в Україні на комунальні послуги за останній рік зросли в середньому на 20%. Найбільше підскочила у вартості електрика, за яку українці платять на 63% більше.
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