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Тарифи на газ у травні — хто заплатить на 1 тис. грн більше

15 квітня 2025 08:50
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на газ — кому доведеться заплатити додатково 1 тис. грн у травні
Гроші і платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні деякі споживачі блакитного палива з 1 травня 2025 року заплатять додаткові суми, окрім фіксованої вартості завдяки мораторію на підвищення цін на час воєнного стану. Йдеться про нову послугу з технічного обслуговування будівель, розцінки на яку оприлюднили філії "Газмережі".

Така інформація міститься на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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Третя комунальна квитанція за газ

У травні частині громадян необхідно буде заплатити за природний газ більше, адже отримають так звану "третю платіжку". Вона передбачена для жителів багатоквартирних будинків за новий сервіс з техобслуговування будівлі.

Відповідні квитанції введені Міністерством енергетики з 29 вересня 2023 року (наказ №292) за моніторинг стану газопроводів у будинках на щільність та герметичність операторами газорозподільних мереж.

Вартість послуги залежатиме від багатьох факторів, зокрема протяжності мереж, кількості муфтових з’єднань та кранів у будівлі. Загальну суму будуть ділити на кількість жителів будинку.

Квитанції будуть надходити не щомісяця, а раз за три чи п’ять років. Все залежатиме від того, якого віку будинок. Для старих будівель — частіше, для нових — рідше:

  • газовим мережам понад 25 років — один раз у три роки;
  • газовим мережам менш ніж 25 років — один раз у п’ять років.

Філії компанії "Газорозподільні мережі України" оприлюднили на своїх сайтах графіки проведення обстежень та можливі ціни. Вартість доволі різна, зокрема у Харківській області відповідний сервіс обійдеться від близько 100 грн до майже 1 тис. грн.

 

ціни на газ 2025
Тарифи. Джерело: Газмережі
ціни на газ 2025
Тарифи. Джерело: Газмережі
ціни на газ 2025
Тарифи. Джерело: Газмережі

Тариф на блакитне паливо у травні для українців

У травні 2025 року вартість природного газу для населення обіцяють залишити незмінною — 7,96 грн за 1 куб. м. Така ціна буде актуальною для більшості побутових споживачів (98%), які є клієнтами ГК "Нафтогаз України".

Решта газопостачальників має різні ціни, які коливаються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Раніше ми розповідали, що за останній рік тарифи на послуги ЖКГ в Україні зросли в середньому на 20%. Найбільше додала у ціні електроенергія — на 63%.

Також ми писали, що громадяни мають сплачувати рахунки за комунальні послуги навіть під час війни. За наявності заборгованості радять її погашати або реструктуризувати.

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