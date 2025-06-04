Выплаты от УВКБ ООН — кто сможет получить почти 11 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2025 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает оказывать финансовую помощь в Сумской области. В частности, выплаты будут доступны для жителей Кролевецкой громады.



Об этом сообщается в Telegram-канале представителей УВКБ ООН.

Кто получит право на денежную помощь от УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев стремится поддержать уязвимых категорий граждан, которых коснулась война, из числа переселенцев и беженцев. Выплаты предусмотрены:

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для ВПЛ, которые ранее не получали денежную помощь от других подобных организаций в течение последних трех месяцев, переместились в течение трех месяцев;

для граждан, которые выезжали за границу и вернулись домой, не получали аналогичную поддержку от других организаций за последний квартал.

Ключевым в праве на оформление помощи является одна из следующих жизненных ситуаций:

трудное финансовое положение, когда официальный доход на члена в семье не достигает суммы в 5,4 тыс. грн в месяц;

в семье есть малолетние дети, пожилые люди, при этом есть только один из родителей или опекун;

в составе семьи из старших есть только лица от 55 лет, которые воспитывают детей до 18 лет;

в семье есть лица с особыми потребностями (тяжелая болезнь/ группа инвалидности).

Размер финансовой помощи остается неизменным — 3,6 тыс. грн за один месяц. Поскольку продолжительность финансирования составляет три месяца, то каждый в семье сможет получить почти 11 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на помощь на Сумщине

Регистрация для записи в очередь для приема в г. Кролевец на 4 июня состоится по номеру телефона: 063 182 68 38.

"После записи в электронную очередь на прием необходимо ожидать звонка работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН. Вам в телефонном режиме сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием. Звонок с приглашением в пункт регистрации поступает только в случае соответствия всем критериям программы", — говорится в сообщении.

В дальнейшем граждане из других громад смогут зарегистрироваться на помощь на Сумщине. Заявки будет принимать мобильная бригада благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН.

Ранее мы писали, что на Днепропетровщине гражданам будет доступна многоцелевая денежная помощь от UNHCR Ukraine. Выплаты получат некоторые переселенцы и беженцы.

Также сообщали, что в Минсоцполитики рассказали о праве украинских детей на ежемесячную помощь до 6,4 тыс. грн. Известно, как именно и где можно оформить выплаты.