Українцям у 9 областях виплатять до 5000 доларів: як подати заявку

Жінка працює за ноутбуком, долари. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українці з дев'яти областей можуть отримати гранти до 5 тисяч доларів на розвиток або відновлення власної справи. Благодійна організація Mercy Corps оголосила про новий прийом заявок у межах програми підтримки мікробізнесу BLOOM.

Хто має право на виплати та як правильно оформити заявку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію благодійників.

Програму реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps спільно з партнерами Swisscontact та "Право на захист". Ініціатива фінансується урядом Великої Британії через програму UK Aid.

Головна мета — допомогти відновити дохід постраждалим від війни.

У яких областях можна отримати допомогу

Подати заявку можуть мешканці таких регіонів:

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Чернігівської;

Дніпропетровської;

Харківської;

Херсонської;

Миколаївської;

Одеської;

Сумської;

Запорізької областей.

Для представників ЛГБТКІ+ спільноти програма також доступна у Києві та Київській області.

Скільки грошей можна отримати

Учасникам програми пропонують гранти для розвитку або відновлення мікробізнесу.

Розмір допомоги становить:

до 3 000 доларів США для самозайнятих осіб;

до 5 000 доларів США для фізичних осіб-підприємців.

Хто може подати заявку

Участь у програмі можуть взяти:

підприємці;

самозайняті особи;

внутрішньо переміщені особи;

ветерани та ветеранки;

мешканці громад, які постраждали від війни.

Перевагу надаватимуть соціально вразливим категоріям населення. Зокрема, це стосується одиноких матерів і батьків, багатодітних сімей, людей з інвалідністю, громадян віком від 60 років, родин із низькими доходами, а також сімей, у складі яких є вагітні жінки або діти до трьох років.

Які бізнес-проєкти мають більше шансів

Організатори звертатимуть увагу не лише на соціальний статус заявника, а й на перспективність бізнес-ідеї.

Перевагу надаватимуть проєктам з чітким бізнес-планом, реалістичними фінансовими розрахунками, розумінням ринку та потенціалом для збільшення доходів родини.

До якого числа приймають заявки

Подати заявку на участь у програмі можна до 10 липня 2026 року. Благодійники закликають не відкладати подання документів на останні дні.

Раніше Новини.LIVE писали, хто з українців може отримати допомогу від міжнародної організації. Новий прийом заявок від NRC стартує вже 16 червня. Кошти призначені для переселенців та мешканців небезпечних територій. Важливо правильно подати дані, адже помилки можуть вплинути на рішення.

Також Новини.LIVE розповідали, що мешканцям прифронтових регіонів пропонують допомогу на опалення. Подати заявку можна до середини серпня 2026 року. Виплати призначені вразливим домогосподарствам, що топлять твердим паливом. Першими кошти отримають сім’ї у 10-кілометровій зоні біля кордону.