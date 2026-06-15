Украинцам в 9 областях выплатят до 5000 долларов: как подать заявку

Женщина работает за ноутбуком, доллары. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы из девяти областей могут получить гранты в размере до 5 тысяч долларов на развитие или восстановление собственного бизнеса. Благотворительная организация Mercy Corps объявила о начале нового приема заявок в рамках программы поддержки микробизнеса BLOOM.

Кто имеет право на выплаты и как правильно оформить заявку, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию благотворителей.

Программу реализует международная гуманитарная организация Mercy Corps совместно с партнерами Swisscontact и «Право на защиту». Инициатива финансируется правительством Великобритании через программу UK Aid.

Главная цель — помочь восстановить доход пострадавшим от войны.

В каких областях можно получить помощь

Подать заявку могут жители следующих регионов:

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Черниговской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Запорожской областей.

Для представителей ЛГБТКИ+ сообщества программа также доступна в Киеве и Киевской области.

Сколько денег можно получить

Участникам программы предлагают гранты на развитие или восстановление микробизнеса.

Размер помощи составляет:

до 3 000 долларов США для самозанятых лиц;

до 5 000 долларов США для физических лиц-предпринимателей.

Кто может подать заявку

В программе могут принять участие:

предприниматели;

самозанятые лица;

внутренне перемещенные лица;

ветераны;

жители общин, пострадавшие от войны.

Предпочтение будет отдаваться социально уязвимым категориям населения. В частности, это касается одиноких матерей и отцов, многодетных семей, людей с инвалидностью, граждан в возрасте от 60 лет, семей с низкими доходами, а также семей, в составе которых есть беременные женщины или дети до трех лет.

Какие бизнес-проекты имеют больше шансов

Организаторы будут обращать внимание не только на социальный статус заявителя, но и на перспективность бизнес-идеи.

Предпочтение будет отдаваться проектам с четким бизнес-планом, реалистичными финансовыми расчетами, пониманием рынка и потенциалом для увеличения доходов семьи.

До какого числа принимают заявки

Подать заявку на участие в программе можно до 10 июля 2026 года. Благотворители призывают не откладывать подачу документов на последние дни.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из украинцев может получить помощь от международной организации. Новый прием заявок от NRC стартует уже 16 июня. Средства предназначены для переселенцев и жителей опасных территорий. Важно правильно подать данные, ведь ошибки могут повлиять на решение.

Также Новини.LIVE рассказывали, что жителям прифронтовых регионов предлагают помощь на отопление. Подать заявку можно до середины августа 2026 года. Выплаты предназначены уязвимым домохозяйствам, которые отапливаются твердым топливом. Первыми средства получат семьи в 10-километровой зоне у границы.