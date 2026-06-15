Грошова допомога на дрова: хто і де може подати заявки влітку

Жінка несе дрова. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни з прифронтових громад можуть подати заявки на допомогу для придбання твердого палива на зимовий період 2026-2027. Зокрема, таким правом можуть скористатися вразливі категорії населення до 17 серпня 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на одну з міських рад.

Хто може оформити допомогу для придбання твердого палива

За інформацією Управління соцзахисту населення Глухівської міської ради Сумської області, оформити виплати для придбання твердого палива на опалювальний сезон можуть жителі цієї громади. Йдеться про одноразову грошову допомогу від міжнародних організацій.

Подати заявки можуть особи, які фактично мешкають у житлових будинках або приміщеннях, що опалюються твердим паливом. Виплата передбачена на все домогосподарство.

За умовами програми, фінансування буде розподілене за пріоритетами. У першу чергу, кошти отримають жителі 10-кілометрової зони від держкордону.

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Претенденти на виплати повинні відповідати хоча б одному з таких критеріїв вразливості:

Одержувачі субсидії/пільг на тверде пічне побутове паливо; Самотні непрацездатні особи пенсійного віку (за критеріями ПФУ); Одинокі матері або батьки (що не перебувають у шлюбі), або один із батьків у разі смерті іншого, які отримують відповідну допомогу від держави; Громадяни, які мають право на допомогу при народженні дитини; Багатодітні родини; Громадяни з інвалідністю (разом з членами їхніх родин) та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю; Родини з числа внутрішньо переміщених осіб (за умов безплатного розміщення); Дитячі будинки сімейного типу/прийомні сім'ї.

Перелік необхідних документів та інші нюанси

Організатори попередили, що домогосподарства, що не опалюються твердим пічним побутовим паливом, не зможуть зареєструватися у програмі.

У списку необхідних документів (копії):

паспорт, а також документи на всіх членів домогосподарства, які проживають спільно;

ідентифікаційний код заявника та всіх членів родини, окрім осіб, які мають офіційну відмітку у паспорті;

документи з підтвердженням проживання у домогосподарстві (паспорт з реєстрацією);

витяг/довідка з реєстру тергромади;

акт обстеження факту проживання без реєстрації;

довідка переселенця (за наявності);

посвідчення/довідка, що підтверджує право на пільги, гарантії чи компенсації (якщо є);

номер рахунку у форматі IBAN одержувача допомоги.

"Зверніть увагу! Під час особистого прийому заявник обов’язково повинен мати при собі оригінали всіх особистих документів для їх перевірки працівниками (навіть якщо копії вже підготовлені)", — йдеться у повідомленні.



Заяви будуть приймати виключно в паперовому форматі за такими адресами:

для жителів міста: в Управлінні соцзахисту населення міськради за адресою: м. Глухів, вул. Курлука, 1/3. Телефон для уточнення деталей: 05444-7-05-13

для жителів інших населених пунктів: у старостатах за місцем проживання.

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