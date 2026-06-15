Виплати від Норвегії: хто і коли зможе оформити грошову допомогу у червні

Жінка з дітьми, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE.

У вівторок, 16 червня, стартує новий етап прийому заявок на багатоцільову грошову допомогу для українських громадян від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Відомо, хто потрапив до списку на виплати та інші важливі нюанси для успішної реєстрації заявок.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на портал організації.

Хто зможе оформити грошову допомогу від Норвегії

Грошова допомога від Норвезької рада у справах біженців, що працює в Україні з 2014 року, розрахована на переселенців, а також жителів прифронтових зон та деокупованих територій.

NRC після повномасштабного вторгнення РФ активно розширила діяльність по всій країні та почала співпрацювати з національними партнерами для допомаги людям, які цього потребують найбільше.

"Ми надаємо життєво важливу допомогу, таку як їжа та основні предмети першої необхідності, найбільш вразливим людям на сході та півдні України. Крім того, ми допомагаємо сотням тисяч переміщених осіб на півночі та заході, надаючи юридичну допомогу та інформацію щодо доступу до послуг та житла", — йдеться у повідомленні.

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Час від часу організація відкриває реєстрацію для громадян на отримання фінансової підтримки. Цього разу, у першу чергу, допоможуть родинам, які опинилися у скрутному становищі через бойові дії та продовжують залишатися в Україні.

Звернутися за виплатами зможуть громадяни, які підпадають під такі вимоги:

Проживання на територіях, де відбуваються активні бойові дії; Вимушене залишення своїх осель у зв'язку з війною та отримання статусу переселенця; Повернення на деокуповані території.

Як успішно подати заявку на виплати від NRC

У NRC зазначають, що оформити допомогу можна буде 16 червня о 12:00 за Києвом. Реєстраційна форма відкриється на офіційному сайті.

Заявникам рекомендують уважно заповнити всі поля та надати достовірну інформацію. Саме від поданих даних буде залежати остаточне рішення щодо права на виплати.

Щоб успішно подати заявку на допомогу від NRC, потрібно налаштувати GPS. Зокрема, для цього потрібно його увімкнути у Chrome на пристрої Android, дотримавшись такої інструкції:

На головному екрані необхідно відкрити додаток Chrome;

Натиснути три крапки у верхньому правому куті;

Обрати "Налаштування";

Натиснути на пункт "Налаштування сайтів";

Обрати розділ "Місцезнаходження";

Увімкнути доступ (Дозволено).

Водночас організатори попередили, що подання анкети не гарантує автоматичного отримання допомоги, адже кожна заявка пройде ретельну перевірку. Благодійники нададуть допомогу, зважаючи на критичний соціально-економічний стан родини та рівень її вразливості.



Ще Новини.LIVE розповідали, що у Сумській області жителі можуть долучитися до програми підтримки від UNHCR. Таким правом можуть скористатися тільки кілька категорій людей, які постраждали через війну. У її рамках передбачені суми від 10 800 до 12 300 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні деяким громадянам з прифронтових громад можна подати заявки на грошову допомогу для купівлі твердого палива на зиму. Зокрема, таке право мають вразливі категорії населення: одержувачі субсидій та пільг на тверде пічне побутове паливо, самотні непрацездатні громадяни пенсійного віку, одинокі матері або батьки.