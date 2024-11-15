Допомога українцям в Польщі — медичні працівники можуть отримати виплату 1500 доларів

Українські біженці. Фото: УНІАН

Українські медичні працівники, зокрема медсестри та акушерки, були вимушені переїхати до Польщі через повномасштабну війну. Програма фінансової допомоги CARE Poland підтримує їх мету у продовженні професійної кар'єри, пропонуючи можливості для професійної адаптації у польській медицині.

Про це йдеться на сайті CARE.

Читайте також:

В чому перевага програми CARE Poland

Програма компенсує витрати, з якими стикаються медичні працівники у Польщі, зокрема допомагають адаптуватися в країні. Також медики можуть отримати фінансування для сертифікації та ліцензування, які компенсують витрати за підтвердження кваліфікацій у польській медицині.

Також програма передбачає курси польської мови, який допоможе українським працівникам швидше адаптуватися та взаємодіяти на роботі.

Окрім того, учасники програми CARE Poland можуть отримати допомогу з працевлаштування, юридичні поради та інші послуги, які призначені для полегшення інтеграції в нове робоче середовище.

Хто і як може отримати фінансову допомогу 1500 доларів

Програма фінансової допомоги спрямована на медичних працівників з України, зокрема:

на громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року;

мають тимчасовий захист (PESEL UKR) або отримали статус біженця чи дозвіл на проживання — карту побиту;

мають кваліфікацію медсестри або акушерки й щонайменше 3 роки професійного стажу за останні 5 років;

мають умовний дозвіл на роботу в польській системі охорони здоров’я або подають заявку на нього;

мінімальний рівень володіння польською мовою (A1-A2) і готовність покращувати знання мови.

Українські медсестри та акушерки мають пройти кілька кроків, щоб долучитися до програми. Зокрема, вони повинні підготувати та подати необхідні документи.

Документи, які повинні бути представлені:

паспорт, який підтверджує громадянство України;

диплом або сертифікат про медичну освіту, що підтверджує кваліфікацію медсестри або акушерки;

документ, що підтверджує досвід роботи — це може бути офіційна виписка з попереднього або актуального місця роботи.

Заявку на отримання фінансової допомоги можна подати онлайн на офіційному сайті програми до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps реалізує програму підтримки сільського господарства України. Домогосподарства у кількох областях і дрібні фермери можуть отримати грошову допомогу.

Також ми писали, що люди в Запоріжжі та Кривому Розі можуть отримати ваучери для відновлення свого житла, пошкодженого внаслідок війни. Міжнародна організація з міграції (МОМ), за підтримки Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID BHA), впроваджує цю програму.