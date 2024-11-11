Виплати українцям – яку допомогу можуть отримати фермери та агрономи

Агроном на полі. Фото: УНІАН

Програму підтримки сільського господарства України реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета. Грошову допомогу можуть отримати домогосподарства у кількох областях, а також дрібні фермери.

Про це повідомили на офіційній сторінці Mercy Corps.

Читайте також:

Хто може взяти участь у програмі

Метою проєкту є допомога українським аграріям відновити сільськогосподарську діяльність і подолати наслідки повномасштабної війни. Робота міжнародної гуманітарної організації поширюється на родини, які вимушено перемістилися через бойові дії, фермерів і представників бізнесу, що тісно пов'язані з сільським господарством.

До участі у програмі запрошують такі категорії українців:

місцеве населення (громадян, зареєстрованих на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, перелік яких затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій);

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

фермерів, які потребують коштів для відновлення сільськогосподарської діяльності.

Зауважимо, програму реалізують виключно на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Сума допомоги та як отримати

Учасникам проєкту виплачують у середньому 3 000 доларів у гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку (НБУ). Але розмір може варіюватися залежно від потреб домогосподарства. Отриману суму дозволяється використовувати на фермерську діяльність.

Спершу претендентам необхідно виконати кілька простих кроків для реєстрації у програмі:

створити обліковий запис на сайті Mercy Corps;

заповнити форму заявки (анкета відкриється після реєстрації);

відповісти на запитання, які допоможуть організації оцінити індивідуальні потреби та напрямки використання допомоги.

Учасникам не потрібно подавати детальний бізнес-план, вистачить короткого опису поточної діяльності та потреб домогосподарства. Відбір проводитимуть на конкурсній основі, зважаючи на безпекові ризики. Передбачається, що завдяки проєкту дрібні фермери зможуть стати на ноги і продовжити власну справу попри виклики повномасштабної війни.

Нагадаємо, українцям доступні різні програми фінансової підтримки від міжнародних організацій. Наприклад, ООН приймає заявки від мешканців Олександрії Кіровоградської області. Люди можуть отримати 10 800 грн за три місяці.

Також ми писали, що Німеччина продовжує приймати українських біженців, надаючи прихисток і грошові виплати. Стали відомі умови призначення грошової допомоги на дітей.