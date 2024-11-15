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Украинцам в Польше назначили новые выплаты — кто может получить

15 ноября 2024 08:00
Владимир Мололкин - редактор
Помощь украинцам в Польше — медицинские работники могут получить выплату 1500 долларов
Украинские беженцы. Фото: УНИАН
Владимир Мололкин - редактор

Украинские медицинские работники, в том числе медсестры и акушерки, были вынуждены переехать в Польшу из-за полномасштабной войны. Программа финансовой помощи CARE Poland поддерживает их цель в продолжении профессиональной карьеры, предлагая возможности профессиональной адаптации в польской медицине.

Об этом говорится на сайте CARE.

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Программа компенсирует расходы, с которыми сталкиваются медицинские работники в Польше, в частности, помогают адаптироваться в стране. Также медики могут получить финансирование для сертификации и лицензирования, которые компенсируют затраты на подтверждение квалификаций в польской медицине.

Также программа предусматривает курсы польского языка, которые помогут украинским работникам быстрее адаптироваться и взаимодействовать на работе.

Кроме того, участники программы CARE Poland могут получить помощь в трудоустройстве, юридические советы и другие услуги, которые предназначены для облегчения интеграции в новую рабочую среду.

Кто и как может получить финансовую помощь 1500 долларов

Программа финансовой помощи направлена на медицинских работников из Украины, в частности:

  • на граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022;
  • имеют временную защиту (PESEL UKR) или получили статус беженца или вид на жительство — карту побыта;
  • имеют квалификацию медсестры или акушерки и не менее 3 лет профессионального стажа за последние 5 лет;
  • имеют условное разрешение на работу в польской системе здравоохранения или подают заявку на него;
  • минимальный уровень владения польским языком (A1-A2) и готовность к улучшению знаний языка.

Украинские медсестры и акушерки должны пройти несколько шагов, чтобы принять участие в программе. В частности, они должны подготовить и предоставить необходимые документы.

Документы, которые должны быть представлены:

  • паспорт, подтверждающий гражданство Украины;
  • диплом или сертификат о медицинском образовании, подтверждающий квалификацию медсестры или акушерки;
  • документ, подтверждающий опыт работы — это может быть официальная выписка из предыдущего или актуального места работы.

Заявку на получение финансовой помощи можно подать на официальном сайте программы до 31 декабря 2024 года.

Напомним, при содействии Фонда Говарда Г. Баффета Международная гуманитарная организация Mercy Corps реализует программу поддержки сельского хозяйства Украины. Домохозяйства в нескольких областях и мелкие фермеры могут получить денежную помощь .

Также мы писали, что люди в Запорожье и Кривом Роге могут получить ваучеры для восстановления жилья, поврежденного в результате войны. Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID BHA) внедряет эту программу.

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