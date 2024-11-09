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Грошова допомога на ремонт — як отримати

9 листопада 2024 15:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Українці можуть отримати допомогу на ремонт пошкодженого житла — де та на що можна витратити
Ремонтні роботи. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Жителі Запоріжжя та Кривого Рогу можуть скористатися ваучерами на відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни. Цю програму впроваджує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за підтримки Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID BHA).

Про це йдеться на порталі МОМ.

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Як отримати допомогу

Після реєстрації пошкоджень житла місцеві адміністрації надсилають запит до МОМ для отримання матеріальної допомоги, необхідної для термінового ремонту. Зверніть увагу, що МОМ має право перевіряти рівень пошкоджень будівель, уточнювати надану інформацію та актуальність потреб, перш ніж схвалити участь у програмі.

Ваучер надається одному домогосподарству й покриває витрати на будівельні матеріали та товари, необхідні для першочергового ремонту житла. Крім того, ним можна скористатися для оплати доставки цих матеріалів.

Ваучер буде надіслано в SMS на номер, вказаний під час реєстрації пошкоджень житла. Програма діятиме до кінця поточного року.

Докладнішу інформацію про програму можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію МОМ (по буднях з 09:00 до 17:00) за такими номерами:

  • 0 800 215 015 (безкоштовно для всіх мобільних операторів);
  • (067) 406−63−27 (для абонентів Київстар);
  • (095) 240−35−11 (для абонентів Vodafone).

Також можна звернутися, надіславши лист на електронну пошту: SMUKRcfm@iom.int.

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд розгортає масштабну програму зимової підтримки для громадян України. В рамках цієї програми українцям нададуть субсидії, знижки на оренду житла та виплати на закупівлю твердого палива.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський анонсував старт нової ініціативи, у межах якої кожен українець з 1 грудня отримає виплату в розмірі тисячі гривень. Сума буде автоматично зарахована на віртуальну карту.

Кривий Ріг ремонт Запоріжжя відновлення гроші фінансова допомога

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