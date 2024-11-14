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Грошова допомога на навчання — хто з українців може отримати

14 листопада 2024 08:00
Володимир Мололкін - редактор
Фінансова допомога українцям — як отримати грант на 700 доларів на навчання
Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

Особи, які хочуть підвищити свої професійні навички або знайти нову роботу, але не мають грошей на навчання, можуть взяти участь у грантовому конкурсі для отримання фінансової допомоги. Переможці отримають грант на 700 доларів на здобуття професійної освіти.

Про це йдеться на сторінці Данської ради у справах біженців (DRC) у Facebook.

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Хто і як може взяти участь у конкурсі

Взяти участь у конкурсі можуть жителі таких областей:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Харківська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська.

Перевага у відборі надаватиметься таким категоріям населення:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • одинокі батьки або матері;
  • вагітні жінки, жінки, які годують дитину (або особи, які проживають з такою людиною);
  • люди з інвалідністю чи хронічним захворюванням (або особи, які проживають з такою людиною).


Переможці програми повинні вибрати навчальний курс відповідно до таких критеріїв:

  • відповідність програми актуальним потребам місцевого ринку праці;
  • тривалість курсу не повинна перевищувати 6 місяців, а завершитися він має до червня 2025 року.

Подати заявку на участь та ознайомитися детальніше з подробицями щодо відбору можна за посиланням. Заявку потрібно надіслати до 23 грудня 2024 року.

Фінансування програми здійснюється через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps реалізує програму підтримки сільського господарства України. Домогосподарства у кількох областях і дрібні фермери можуть отримати грошову допомогу.

Також ми писали, що люди в Запоріжжі та Кривому Розі можуть отримати ваучери для відновлення свого житла, пошкодженого внаслідок війни. Міжнародна організація з міграції (МОМ), за підтримки Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID BHA), впроваджує цю програму.

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08:21 США виділили Україні новий пакет допомоги — куди підуть кошти

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