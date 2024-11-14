Фінансова допомога українцям — як отримати грант на 700 доларів на навчання

Грошова допомога на навчання — хто з українців може отримати
Особи, які хочуть підвищити свої професійні навички або знайти нову роботу, але не мають грошей на навчання, можуть взяти участь у грантовому конкурсі для отримання фінансової допомоги. Переможці отримають грант на 700 доларів на здобуття професійної освіти.
Про це йдеться на сторінці Данської ради у справах біженців (DRC) у Facebook.
Хто і як може взяти участь у конкурсі
Взяти участь у конкурсі можуть жителі таких областей:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Харківська;
- Миколаївська;
- Херсонська.
Перевага у відборі надаватиметься таким категоріям населення:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- одинокі батьки або матері;
- вагітні жінки, жінки, які годують дитину (або особи, які проживають з такою людиною);
- люди з інвалідністю чи хронічним захворюванням (або особи, які проживають з такою людиною).
Переможці програми повинні вибрати навчальний курс відповідно до таких критеріїв:
- відповідність програми актуальним потребам місцевого ринку праці;
- тривалість курсу не повинна перевищувати 6 місяців, а завершитися він має до червня 2025 року.
Подати заявку на участь та ознайомитися детальніше з подробицями щодо відбору можна за посиланням. Заявку потрібно надіслати до 23 грудня 2024 року.
Фінансування програми здійснюється через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).
Нагадаємо, за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps реалізує програму підтримки сільського господарства України. Домогосподарства у кількох областях і дрібні фермери можуть отримати грошову допомогу.
Також ми писали, що люди в Запоріжжі та Кривому Розі можуть отримати ваучери для відновлення свого житла, пошкодженого внаслідок війни. Міжнародна організація з міграції (МОМ), за підтримки Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID BHA), впроваджує цю програму.
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