Беженцы в Ирландии – как изменились правила поддержки украинцев в 2024 году

Беженцы во временном убежище. Фото: Ukrayina.pl

В Ирландии существенно изменились правила поддержки украинских беженцев в 2024 году. В связи с этим количество украинцев, проживающих в коммунальном жилье в стране, сократилось на около 17,5 тысячи.

Об этом сообщает издание The Irish Times.

Читайте также:

Как изменились правила поддержки украинцев в Ирландии

В этом году правительство пересмотрело правила предоставления бесплатного жилья для украинских беженцев, закрыв десятки центров.

По официальным данным, в середине августа этого года в жилье по государственным соглашениям проживают 40,058 тыс. украинцев с временной защитой. Показатель на 30% ниже по сравнению с 2023 годом, когда насчитывалось 57,5 тысячи.

В мае в Департаменте интеграции сообщили, что в рамках правительственной политики по предоставлению жилья на 90 дней закроют большое количество центров, где размещают мигрантов. С тех пор было прекращено 189 контрактов по предоставлению жилья для украинских беженцев. Из этого количества 175 разорвало правительство, а 14 — владельцы жилья. В настоящее время на стадии расторжения контрактов находится около сотни центров временного убежища.

Сколько украинцев осталось в государственном жилье

По состоянию на август 2024 года продолжают размещать граждан из Украины по правительственным контрактам 855 заведений. В то время как в прошлом году насчитывалось 993. Теперь некоторые места после выезда беженцев используют для размещения заявителей на международную защиту.

Как рассказали изданию в Департаменте интеграции, ныне 12 гостиниц, где ранее проживали украинцы стали "гибридными объектами". Там разместили как украинцев с временной защитой, так и беженцев из других стран. Еще один центр, который раньше занимали исключительно украинцы, используют для размещения соискателей убежища.

Также многие украинцы поселились у местных жителей. Таких насчитывается 28,8 тыс. человек. Украинских беженцев приняли более 15,1 тыс. ирландских семей.

Что еще стоит знать

Напомним, беженцам в Словакии летом 2024 года изменили условия предоставления помощи в виде компенсации на жилье. Теперь получившим временную защиту в этой стране помощь оказывают лишь на около полугода с даты приезда.

Также мы писали, что беженцам в Германии сокращают назначенные правительством выплаты. В случае определенных нарушений денежную помощь могут урезать до 30%.