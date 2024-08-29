Біженці у Словаччині — правила надання допомоги суттєво змінили

Біженці у тимчасовому притулку. Фото: ukrayina.pl

Українським біженцям у Словаччині влітку 2024 року змінили умови надання допомоги у вигляді компенсації на житло. Тепер тим, хто отримав тимчасовий захист у цій країні, допомогу надають лише на близько пів року з дати приїзду.

Про це повідомляє видання Novyny.sme.sk.

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Як змінились правила надання допомоги

Згідно з новими правилами, тепер безкоштовне житло для українських біженців надається тільки перші 120 днів. Тобто компенсацію власники за безкоштовне розміщення отримуватимуть тільки за тих, хто прибув в країну і проживає перші місяці. Виняток є тільки у вразливих категорій.

За словами речника МВС Словаччини Матеє Нойманна, зараз число українців з тимчасовим захистом, яким надають компенсацію на житло, суттєво скоротилася. На початку літа жителі Словаччини отримували виплати за розміщення понад 33 тис. біженців з України, а зараз — близько 8 тис. осіб.

Сума виплат за проживання українських біженців становила 1,2 млн євро, тоді як раніше було 5 млн євро.

Також знизилась кількість власників житла, які мають право отримувати цю компенсацію за розміщення біженців. Раніше таку допомогу отримували близько 10 тис. осіб, а зараз тільки 3,44 тис. осіб.

Водночас, потік українських біженців у країну зростає. У червні було зареєстровано 2,35 тис. людей, які подали заявку на статус захисту, а в липні — 3 тис. осіб.

"З початку надання тимчасового притулку до 22 серпня 2024 року в Словаччині всього подало заявки 153 070 осіб. Водночас зареєстровано 25 748 випадків, коли українці анулювали статус тимчасового притулку", — повідомив речник МВС

На які суми компенсацій можна розраховувати

Більш тривалий час підтримки матимуть незахищені громадяни. Виняток у скороченні допомоги зробили:

для дітей до п'яти років;

для осіб, які за ними доглядають;

для людей з інвалідністю;

для осіб, яким більше 65 років.

Сума компенсацій не змінилася. За добу проживання у квартирах чи будинках сімейного типу виплата дорівнює 5 євро на людину, незалежно від віку. Залежно від кількості житлових кімнат розміри компенсацій такі:

однокімнатна квартира — 390 євро;

двокімнатна квартира — 540 євро;

трикімнатна квартира — 720 євро;

чотирикімнатна квартира — 900 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, біженцям у Німеччині можуть скорочувати призначені урядом виплати. У разі певних порушень — грошову допомогу можуть урізати до 30%.

Також ми писали, що у Польщі планують запровадити нові види соціальної допомоги на дітей у рамках програми "Aktywny rodzic". Громадяни України з жовтня матимуть можливість отримувати виплати в розмірі 1500 або 1900 злотих на кожну дитину за умови виконання певних вимог.