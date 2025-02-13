Пенсії в Україні — кому скоротять виплати у 2025 році

Жінка у віці за комп'ютером. Фото: Freepik

У 2025 році низка категорій громадян почне отримувати менші пенсійні виплати. Така вимога торкнеться тих, хто має пенсії до 100 тис. грн і вище, а також деяких чорнобильців.

Це передбачено законом "Про державний бюджет на 2025 рік".

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В рамках виконання вимог закону "Про держбюджет-2025" щодо більш ретельного підходу у витратах на соцзабезпечення громадян, уряд на початку року ухвалив постанову, що передбачає запровадження коефіцієнтів до пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином, йдеться про пенсії, розмір яких перевищує 23,61 тис. грн, адже прожитковий мінімум цьогоріч становить 2,36 тис. грн. Вимога торкнеться:

держслужбовців;

прокурорів;

народних депутатів;

працівників Нацбанку;

працівників уряду;

дипломатів;

працівників органів місцевого самоврядування;

ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

науковців;

осіб, звільнених з військової служби.

Хто з чорнобильців отримає менші пенсії

Також цьогоріч частині пенсіонерів, постраждалих через аварію на ЧАЕС, скоротять виплати на близько 2,3 тис. грн. Таку доплату залишать тільки для пенсіонерів, які постійно проживали/працювали в зоні з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Тобто доплату до пенсії не отримають ті, хто залишив Чорнобильську зону у вказаний період або змінив місце проживання.

Очікується, що це дозволить заощадити до 15 млрд грн.

Зараз мінімальні пенсійні виплати для постраждалих становлять від 5 тис. до 8,18 тис. грн, а для ліквідаторів — від 8 тис. до 13,37 тис. грн залежно від групи інвалідності:

для першої групи — 8,18 тис. грн;

для другої групи — 6,54 тис. грн;

для третьої групи — 5,04 тис. грн;

для дітей з інвалідністю — 5,04 тис. грн.

Нагадаємо, українським громадянам проведуть планову щорічну індексацію у березні 2025 року. Вона становитиме приблизно 10% і торкнеться лише основної частини пенсії, однак дехто отримає на близько 1 тис. грн більше.

Також ми розповідали, як достроково вийти на заслужений відпочинок у 2025 році. Попри те, що більшість чоловіків та жінок виходять на пенсію після досягнення 60-річного віку за наявності певного обсягу стажу, є варіанти, як це зробити раніше.