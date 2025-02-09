Достроково вийти на пенсію у 2025 році — хто з українців має таке право

Людина біля входу у Пенсійний фонд. Фото: УНІАН

В Україні як чоловіки, так і жінки, зазвичай, виходять на пенсію після досягнення 60-річного віку, якщо у них є необхідний страховий стаж. Однак деяким громадянам дозволяють достроково йти на заслужений відпочинок.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, хто з українців може вийти на пенсію у 45 або 50 років та чому.

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Згідно зі статтею 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", право на пенсію за віком на пільгових умовах мають українці, які працюють на умовах повного робочого дня на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, кажуть у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Відповідно, отримати пенсійне посвідчення раніше, ніж у 60 років, можуть

українки, яким виповнилося 45 років, якщо мають не менше 15 років страхового стажу, з яких не менше 7 років та 6 місяців потрібно відпрацювати на зазначених вище роботах;

чоловіки у віці 50 років та зі страховим стажем у 20 років і більше, з яких не менше 10 років вони пропрацювали на зазначених роботах.

Доплати до пенсії у 2 тис. грн — кого позбавлять додаткових нарахувань

Уряд у 2025 році планує ретельно перевірити громадян, які отримують підвищені пенсії, оскільки вважаються постраждалими внаслідок катастрофи на ЧАЕС або ж ліквідаторами аварії.

Усе тому, що українцям, які жили поблизу Чорнобильської АЕС і не захотіли виїжджати після радіаційного вибуху, почали нараховувати доплати до пенсії, однак згодом виплати оформили люди, які не мають на це права.

Нагадаємо, щоби до страхового стажу зарахували повний місяць, українці мають сплатити добровільний страховий внесок у розмірі 1,76 тис. грн (мінімальна сума). При цьому громадяни у 2025 році можуть докупити собі страховий стаж.

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