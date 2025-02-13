Пенсии в Украине — кому сократят выплаты в 2025 году

Женщина в возрасте за компьютером. Фото: Freepik

В 2025 году ряд категорий граждан начнет получать меньшие пенсионные выплаты. Такое требование коснется тех, кто имеет пенсии до 100 тыс. грн и выше, а также некоторых чернобыльцев.

Это предусмотрено законом "О государственном бюджете на 2025 год".

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В рамках выполнения требований закона "О госбюджете-2025" относительно более тщательного подхода в расходах на соцобеспечение граждан, правительство в начале года приняло постановление, предусматривающее введение коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Таким образом, речь идет о пенсиях, размер которых превышает 23,61 тыс. грн, ведь прожиточных минимум в этом году составляет 2,36 тыс. грн. Требование коснется:

госслужащих;

прокуроров;

народных депутатов;

работников Нацбанка;

работников правительства;

дипломатов;

работников органов местного самоуправления;

ликвидаторов аварии на ЧАЭС;

ученых;

лиц, уволенных с военной службы.

Кто из чернобыльцев получит меньшие пенсии

Также в этом году часть пенсионеров, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, сократят выплаты на около 2,3 тыс. грн. Такую доплату оставят только для пенсионеров, которые постоянно проживали/работали в зоне с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. То есть доплату к пенсии не получат те, кто покинул Чернобыльскую зону в указанный период или сменил место жительства.

Ожидается, что это позволит сэкономить до 15 млрд грн.

Сейчас минимальные пенсионные выплаты для пострадавших составляют от 5 тыс. до 8,18 тыс. грн, а для ликвидаторов от 8 тыс. до 13,37 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности следующие:

для первой группы — 8,18 тыс. грн;

для второй группы — 6,54 тыс. грн;

для третьей группы — 5,04 тыс. грн;

для детей с инвалидностью — 5,04 тыс. грн.

Напомним, украинским гражданам проведут плановую ежегодную индексацию в марте 2025 года. Она составит примерно 10% и коснется только основной части пенсии, однако некоторые получат на около 1 тыс. грн больше.

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