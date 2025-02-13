Пенсии в Украине — кому сократят выплаты в 2025 году

Украинцам урежут пенсии в 2025 году — кто в списке
В 2025 году ряд категорий граждан начнет получать меньшие пенсионные выплаты. Такое требование коснется тех, кто имеет пенсии до 100 тыс. грн и выше, а также некоторых чернобыльцев.
Это предусмотрено законом "О государственном бюджете на 2025 год".
Кому могут сократить высокие пенсии в 2025 году
В рамках выполнения требований закона "О госбюджете-2025" относительно более тщательного подхода в расходах на соцобеспечение граждан, правительство в начале года приняло постановление, предусматривающее введение коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
Таким образом, речь идет о пенсиях, размер которых превышает 23,61 тыс. грн, ведь прожиточных минимум в этом году составляет 2,36 тыс. грн. Требование коснется:
- госслужащих;
- прокуроров;
- народных депутатов;
- работников Нацбанка;
- работников правительства;
- дипломатов;
- работников органов местного самоуправления;
- ликвидаторов аварии на ЧАЭС;
- ученых;
- лиц, уволенных с военной службы.
Кто из чернобыльцев получит меньшие пенсии
Также в этом году часть пенсионеров, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, сократят выплаты на около 2,3 тыс. грн. Такую доплату оставят только для пенсионеров, которые постоянно проживали/работали в зоне с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. То есть доплату к пенсии не получат те, кто покинул Чернобыльскую зону в указанный период или сменил место жительства.
Ожидается, что это позволит сэкономить до 15 млрд грн.
Сейчас минимальные пенсионные выплаты для пострадавших составляют от 5 тыс. до 8,18 тыс. грн, а для ликвидаторов от 8 тыс. до 13,37 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности следующие:
- для первой группы — 8,18 тыс. грн;
- для второй группы — 6,54 тыс. грн;
- для третьей группы — 5,04 тыс. грн;
- для детей с инвалидностью — 5,04 тыс. грн.
Напомним, украинским гражданам проведут плановую ежегодную индексацию в марте 2025 года. Она составит примерно 10% и коснется только основной части пенсии, однако некоторые получат на около 1 тыс. грн больше.
Также мы рассказывали, как досрочно выйти на заслуженный отдых в 2025 году. Несмотря на то, что большинство мужчин и женщин выходят на пенсию по достижении 60-летнего возраста при наличии определенного объема стажа, есть варианты, как это сделать раньше.
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