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Украинцам урежут пенсии в 2025 году — кто в списке

13 февраля 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому сократят выплаты в 2025 году
Женщина в возрасте за компьютером. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году ряд категорий граждан начнет получать меньшие пенсионные выплаты. Такое требование коснется тех, кто имеет пенсии до 100 тыс. грн и выше, а также некоторых чернобыльцев.

Это предусмотрено законом "О государственном бюджете на 2025 год".

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В рамках выполнения требований закона "О госбюджете-2025" относительно более тщательного подхода в расходах на соцобеспечение граждан, правительство в начале года приняло постановление, предусматривающее введение коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Таким образом, речь идет о пенсиях, размер которых превышает 23,61 тыс. грн, ведь прожиточных минимум в этом году составляет 2,36 тыс. грн. Требование коснется:

  • госслужащих;
  • прокуроров;
  • народных депутатов;
  • работников Нацбанка;
  • работников правительства;
  • дипломатов;
  • работников органов местного самоуправления;
  • ликвидаторов аварии на ЧАЭС;
  • ученых;
  • лиц, уволенных с военной службы.

Кто из чернобыльцев получит меньшие пенсии

Также в этом году часть пенсионеров, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, сократят выплаты на около 2,3 тыс. грн. Такую доплату оставят только для пенсионеров, которые постоянно проживали/работали в зоне с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. То есть доплату к пенсии не получат те, кто покинул Чернобыльскую зону в указанный период или сменил место жительства.

Ожидается, что это позволит сэкономить до 15 млрд грн.

Сейчас минимальные пенсионные выплаты для пострадавших составляют от 5 тыс. до 8,18 тыс. грн, а для ликвидаторов от 8 тыс. до 13,37 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности следующие:

  • для первой группы — 8,18 тыс. грн;
  • для второй группы — 6,54 тыс. грн;
  • для третьей группы — 5,04 тыс. грн;
  • для детей с инвалидностью — 5,04 тыс. грн.

Напомним, украинским гражданам проведут плановую ежегодную индексацию в марте 2025 года. Она составит примерно 10% и коснется только основной части пенсии, однако некоторые получат на около 1 тыс. грн больше.

Также мы рассказывали, как досрочно выйти на заслуженный отдых в 2025 году. Несмотря на то, что большинство мужчин и женщин выходят на пенсию по достижении 60-летнего возраста при наличии определенного объема стажа, есть варианты, как это сделать раньше.

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