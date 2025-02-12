Пенсії в Україні — хто отримає на 1 тис. грн більше після індексації

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

У березні 2025 року українським громадянам переглянуть розміри пенсій в рамках планової щорічної індексації. Відомо, як саме можуть змінитися виплати пенсіонерів після осучаснення, а кого зовсім воно не торкнеться.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Кого торкнеться індексація у 2025 році

За словами міністра соцполітики Оксани Жолнович, влада вирішила провести осучаснення виплат у 2025 році, адже цього потребують в основному ті, хто давно перебуває на пенсії і виплата знецінилась на тлі зростання зарплат та інфляції.

Основною метою індексації є прагнення осучаснити застарілі пенсії. Кабінет міністрів орієнтується на формулу, що враховує інфляцію та середнє зростання заробітної плати за три роки. Так, формула розрахунку передбачає, що 50% зростання візьмуть з рівня інфляції, а 50% — із середнього збільшення заробітної плати в Україні.

Тобто, якщо громадянин вийшов на пенсію упродовж останніх трьох років, то його виплати вважаються актуальними, відповідають новим економічним реаліям і не підлягатимуть індексації.

Як зміняться пенсії після осучаснення

Очікується, що індексація становитиме приблизно 10% поточного року і торкнеться лише основної частини пенсії. Більш точно стане відомо згодом. Підвищенню не підлягають надбавки, доплати та соціальні доплати до пенсій. Так, якщо громадянин отримує пенсію 1,23 тис. грн, а разом із доплатами загальна сума дорівнює 2,36 тис. грн, то після індексації зросте основна частина, а от доплата зменшиться до мінімального розміру пенсії. Тобто для тих, хто отримує найменше, фактично нічого у доходах не зміниться.

За законодавством, передбачається, що мінімальний розмір підвищення становитиме 100 грн, а максимальний 1,5 тис. грн. Таким чином, якщо після розрахунку за формулою доплата буде менша за 100 грн, то її не виплатять.



Також індексацію проведуть без урахування доплат за вік або стаж, тому навіть ті пенсіонери, які нібито формально підпадають під підвищення, отримають значно менший розмір надбавки, ніж очікується.

Таким чином, реальне підвищення пенсій у кожного українця буде індивідуальним. За підрахунками, пенсіонер, який має чисту пенсію у розмірі 7,69 тис. грн, отримає на близько 1 тис. грн більше.

Станом на початок 2025 року середня пенсія в Україні становить 5,78 тис. грн. Найвищі пенсії в Києві — 8 тис. грн, Донецьку — 7,16 тис. грн, Луганську — 6,69 тис. грн, Дніпропетровську — 6,47 тис. грн.

Раніше ми писали, що у ПФУ пояснили, як достроково вийти на пенсію у 2025 році. Як правило, чоловіки та жінки виходять на заслужений відпочинок після досягнення 60-річного віку за наявності певного обсягу страхового стажу, однак це можна зробити раніше.

Також ми розповідали, що у 2025 році для зарахування повного місяця страхового стажу громадяни повинні сплатити добровільний страховий внесок у розмірі 1,76 тис. грн. Дозволяється докупити кількість стажу.