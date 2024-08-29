Беженцы в Словакии — правила предоставления помощи существенно изменили

Беженцы во временном убежище. Фото: ukrayina.pl

Украинским беженцам в Словакии летом 2024 года изменили условия предоставления помощи в виде компенсации на жилье. Теперь тем, кто получил временную защиту в этой стране, помощь оказывается только на около полугода с даты приезда.

Об этом сообщает издание Novyny.sme.sk.

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Как изменились правила оказания помощи

Согласно новым правилам теперь бесплатное жилье для украинских беженцев предоставляется только первые 120 дней. То есть компенсацию владельцы за бесплатное размещение будут получать только за прибывших в страну и проживающих первые месяцы. Исключение только для уязвимых категорий.

По словам спикера МВД Словакии Матея Нойманна, сейчас число украинцев с временной защитой, которым предоставляют компенсацию на жилье, существенно сократилось. В начале лета жители Словакии получали выплаты за размещение более 33 тыс. беженцев из Украины, а сейчас около 8 тыс. человек.

Сумма выплат за проживание украинских беженцев составила 1,2 млн евро, тогда как раньше было 5 млн евро.

Также снизилось количество собственников жилья, имеющих право получать эту компенсацию за размещение беженцев. Ранее такую помощь получали около 10 тыс. человек, а сейчас только 3,44 тыс. человек.

В то же время, поток украинских беженцев в страну растет. В июне было зарегистрировано 2,35 тыс. человек, подавших заявку на статус защиты, а в июле — 3 тыс. человек.

"С начала предоставления временного убежища до 22 августа 2024 года в Словакии всего подало заявки 153 070 человек. В то же время зарегистрировано 25 748 случаев, когда украинцы аннулировали статус временного убежища", — сообщил представитель МВД.

На какие суммы компенсаций можно рассчитывать

Более продолжительное время поддержки будут иметь незащищенные граждане. Исключение в сокращении пособия сделали:

для детей в возрасте до пяти лет;

для лиц, которые за ними ухаживают;

для людей с инвалидностью;

для лиц старше 65 лет.

Сумма компенсаций не изменилась. За сутки проживания в квартирах или домах семейного типа выплата составляет 5 евро на человека, независимо от возраста. В зависимости от количества жилых комнат размеры компенсаций следующие:

однокомнатная квартира — 390 евро;

двухкомнатная квартира — 540 евро;

трехкомнатная квартира — 720 евро;

четырехкомнатная квартира — 900 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, беженцам в Германии могут сокращать назначенные правительством выплаты. В случае определенных нарушений денежную помощь могут урезать до 30%.

Также мы писали, что в Польше планируют внедрить новые виды социальной помощи на детей в рамках программы "Aktywny rodzic". Граждане Украины с октября получат возможность получать выплаты в размере 1500 или 1900 злотых на каждого ребенка при условии выполнения определенных требований.