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Украинцам в Словакии существенно изменили условия помощи — что нужно знать

29 августа 2024 11:13
Ксения Симонова - Редактор
Беженцы в Словакии — правила предоставления помощи существенно изменили
Беженцы во временном убежище. Фото: ukrayina.pl
Ксения Симонова - Редактор

Украинским беженцам в Словакии летом 2024 года изменили условия предоставления помощи в виде компенсации на жилье. Теперь тем, кто получил временную защиту в этой стране, помощь оказывается только на около полугода с даты приезда.

Об этом сообщает издание Novyny.sme.sk.

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Согласно новым правилам теперь бесплатное жилье для украинских беженцев предоставляется только первые 120 дней. То есть компенсацию владельцы за бесплатное размещение будут получать только за прибывших в страну и проживающих первые месяцы. Исключение только для уязвимых категорий.

По словам спикера МВД Словакии Матея Нойманна, сейчас число украинцев с временной защитой, которым предоставляют компенсацию на жилье, существенно сократилось. В начале лета жители Словакии получали выплаты за размещение более 33 тыс. беженцев из Украины, а сейчас около 8 тыс. человек.

Сумма выплат за проживание украинских беженцев составила 1,2 млн евро, тогда как раньше было 5 млн евро.

Также снизилось количество собственников жилья, имеющих право получать эту компенсацию за размещение беженцев. Ранее такую помощь получали около 10 тыс. человек, а сейчас только 3,44 тыс. человек.

В то же время, поток украинских беженцев в страну растет. В июне было зарегистрировано 2,35 тыс. человек, подавших заявку на статус защиты, а в июле — 3 тыс. человек.

"С начала предоставления временного убежища до 22 августа 2024 года в Словакии всего подало заявки 153 070 человек. В то же время зарегистрировано 25 748 случаев, когда украинцы аннулировали статус временного убежища", — сообщил представитель МВД.

На какие суммы компенсаций можно рассчитывать

Более продолжительное время поддержки будут иметь незащищенные граждане. Исключение в сокращении пособия сделали:

  • для детей в возрасте до пяти лет;
  • для лиц, которые за ними ухаживают;
  • для людей с инвалидностью;
  • для лиц старше 65 лет.

Сумма компенсаций не изменилась. За сутки проживания в квартирах или домах семейного типа выплата составляет 5 евро на человека, независимо от возраста. В зависимости от количества жилых комнат размеры компенсаций следующие:

  • однокомнатная квартира — 390 евро;
  • двухкомнатная квартира — 540 евро;
  • трехкомнатная квартира — 720 евро;
  • четырехкомнатная квартира — 900 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, беженцам в Германии могут сокращать назначенные правительством выплаты. В случае определенных нарушений денежную помощь могут урезать до 30%.

Также мы писали, что в Польше планируют внедрить новые виды социальной помощи на детей в рамках программы "Aktywny rodzic". Граждане Украины с октября получат возможность получать выплаты в размере 1500 или 1900 злотых на каждого ребенка при условии выполнения определенных требований.

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