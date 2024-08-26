Грошова допомога на три місяці — деяким українцям стануть доступні виплати у 3,6 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці зможуть подати заявки на грошову допомогу на три місяці поспіль. Для цього необхідно належати до вразливих категорій громадян та отримувати невисокі доходи.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram-каналі.

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Де буде доступна грошова допомога

Як зазначається, виплати будуть доступні в рамках програми багатоцільової грошової допомоги від ООН, які зможуть отримати громадяни у Житомирській області.

Заявки зможуть подавати:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися протягом останніх шести місяців в межах країни;

громадяни, які повернулися на своє колишнє місце постійного проживання після вимушеного переміщення в інший регіон/країну через воєнні дії з 24.02.2022 року.

Також треба належати до вразливих категорій громадян та мати невисокі доходи:

у сім'ї є тільки один з батьків (батько чи мати) з одним/кількома неповнолітніми дітьми/особами похилого віку (понад 55 років);

родину очолює один самотній чи кілька самотніх громадян похилого віку (понад 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи неповнолітніми дітьми;

у сім'ї є одна/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність чи хронічні хвороби).

родина не отримувала раніше фінансову допомогу від міжнародних організацій;

дохід нижчий за 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Розмір матеріальної допомоги становить 3,6 тисячі гривень на одну особу. Виплати обіцяють здійснити за три місяці. Тобто сукупно можна отримати 10,8 тис. гривень.

Реєстрація на участь у програмі УВКБ ООН за адресою у Житомирі, вул. Перемоги 99, буде доступна з 28 серпня 2024 року.

Інформпідтримка:

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

ТГ-канал підтримки за посиланням;

Е-пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

Також ми писали, що в одному з регіонів відновили запис в чергу на оформлення грошової допомоги до 4 тис. гривень. Йдеться про надання виплат у близько для жителів вразливих категорій та переселенців.