1200 злотих за відкриття рахунку: як українцям отримати гроші в Польщі

Люди йдуть по вулиці, польські злоті. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Українці, які працюють або навчаються в Польщі, можуть отримати грошовий бонус від mBank — до 1200 злотих за відкриття рахунку. Частину грошей виплатять на карту, а ще 200 злотих дадуть у вигляді ваучера для магазину Media Expert.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Іnpoland.

Конкуруючи за нових клієнтів, банк пропонує доволі щедру акцію. Участь у ній може бути цікавою тим українцям, які вже мають рахунки в польських банках або тільки планують їх відкрити.

Але слід пам'ятати, що повну суму виплатять лише в тому разі, якщо клієнт чітко виконає всі умови.

Спочатку потрібно заповнити онлайн-заявку за спеціальним акційним посиланням. Це фіксує участь у програмі та створює запис у системі банку.

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Після цього слід прийти у відділення mBank. З собою потрібно мати закордонний паспорт і номер PESEL. У відділенні важливо сказати, що заявку вже подано онлайн — це дозволяє прив’язати її до акційних умов.

Сума до 1200 злотих складається з кількох частин. Перша — це стартові бонуси. Їх виплачують за відкриття рахунку та перші розрахунки карткою або смартфоном.

Далі виплати будуть надходити щомісяця, але для цього доведеться активно користуватися карткою як основною та витрачати від 350 злотих на місяць на побутові покупки та послуги.

Окремо передбачений партнерський бонус. Це ваучер на покупки на 200 злотих для мережі Media Expert.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати міжнародні гранти на розвиток або відновлення бізнесу. Для власників мікробізнесу та самозайнятих громадян передбачена допомога до 2 600 доларів, а малим і середнім підприємствам можуть дати в середньому до 20 000 доларів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українці з прифронтових і тимчасово окупованих територій можуть отримати гроші до опалювального сезону. Для цього необхідно відповідати категоріям вразливості. Заявки приймають з 1 червня до 15 жовтня 2026 року.