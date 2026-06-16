Виплати від 2 600 доларів: у 4 регіонах українцям доступна допомога у червні

Люди похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року жителі чотирьох регіонів України мають можливість долучитися до міжнародної програми, що передбачає надання фінансової допомоги у розмірі від 2 600 доларів. Відповідні виплати доступні тим, у кого бізнес постраждав через війну.

Про те, кому і де доступні гранти, розповідають Новини.LIVE.

У яких регіонах українцям виплатять від 2 600 доларів

Йдеться про реалізацію програми з надання грантів українським представництвом міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. Вона розрахована на підприємців та самозайнятих громадян та доступна у таких областях:

м. Київ, Київська область;

Чернігівська область;

Дніпропетровська область;

Одеська область.

"Mercy Corps розпочинає новий етап Програми підтримки економічної стійкості України (ERP). Ми відкриваємо реєстрацію на отримання фінансової підтримки для мікро-, малих та середніх бізнесів, які постраждали від війни", — йдеться у повідомленні.

У її рамках громадяни зможуть отримати підтримку за двома напрямами:

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Такий вид підтримки буде доступний на започаткування, відновлення та розвитку власної справи, консультаційний супровід для розширення бізнесу. Запрошують до подачі заявок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих жителів, які постраждали від війни та проживають у регіонах, які охоплює програма.

Розмір фінансового гранту може досягати 2 600 доларів.

Фіндопомогу для малого та середнього бізнесу, що постраждав від війни

Учасникам буде надано грошову допомогу на купівлю основних виробничих засобів, що необхідні для відновлення роботи та створення нових робочих місць. Звертатися за таким видом підтримки може малий, середній місцевий та релокований бізнес, що постраждав від війни та потрібні кошти на відновлення, переорієнтацію чи розширення власної діяльності.

Підприємства залежно від потреб зможуть отримати у середньому 20 000 доларів.

Як подати заявку на отримання фінансового гранту

Громадяни, які проживають у вищевказаних регіонах України можуть долучитися до міжнародної програми з надання фінансової допомоги у розмірі від 2 600 доларів, заповнивши спеціальну онланйн-анкету на сайті організації. Загалом учасники повинні будуть виконати такі кроки:

Зареєструватись; Пройти вибір; Подати повну заявку; Взяти участь у спільній розробці плану розширення свого бізнесу.

Проєкт реалізує Mercy Corps за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) у рамках Програми економічної стійкості України (ERP).

Ще Новини.LIVE розповідали, що 16 червня можна буде подати заявки на багатоцільову фіндопомогу для українських громадян від Норвезької ради у справах біженців. Допомога доступна, у першу чергу, родинам, які потрапили у скрутне становище через бойові дії.

Також Новини.LIVE писали, що деякі громадяни з прифронтових громад можуть подати заявки на фіндопомогу для купівлі твердого палива на зиму. Зокрема, виплати доступні одержувачам субсидій та пільг, самотнім непрацездатним громадянам пенсійного віку, одиноким матерям або батькам.