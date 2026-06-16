1200 злотых за открытие счета: как украинцам получить деньги в Польше

Люди идут по улице, польские злотые. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы, которые работают или учатся в Польше, могут получить денежный бонус от mBank — до 1200 злотых за открытие счета. Часть денег будет перечислена на карту, а ещё 200 злотых будут предоставлены в виде ваучера для магазина Media Expert.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Inpoland.

Конкурируя за новых клиентов, банк предлагает довольно щедрую акцию. Участие в ней может быть интересно тем украинцам, у которых уже есть счета в польских банках или которые только планируют их открыть.

Но следует помнить, что полную сумму выплатят только в том случае, если клиент четко выполнит все условия.

Сначала нужно заполнить онлайн-заявку по специальной акционной ссылке. Это фиксирует участие в программе и создает запись в системе банка.

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После этого необходимо прийти в отделение mBank. С собой нужно иметь загранпаспорт и номер PESEL. В отделении важно сообщить, что заявка уже подана онлайн — это позволяет привязать её к условиям акции.

Сумма до 1200 злотых состоит из нескольких частей. Первая — это стартовые бонусы. Их выплачивают за открытие счета и первые расчеты картой или смартфоном.

Далее выплаты будут поступать ежемесячно, но для этого придется активно пользоваться картой в качестве основной и тратить от 350 злотых в месяц на бытовые покупки и услуги.

Отдельно предусмотрен партнерский бонус. Это ваучер на покупки на сумму 200 злотых для сети Media Expert.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы из четырёх областей могут получить международные гранты на развитие или восстановление бизнеса. Для владельцев микробизнеса и самозанятых граждан предусмотрена помощь до 2 600 долларов, а малым и средним предприятиям могут выделить в среднем до 20 000 долларов.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы из прифронтовых и временно оккупированных территорий могут получить деньги до начала отопительного сезона. Для этого необходимо соответствовать категориям уязвимости. Заявки принимаются с 1 июня по 15 октября 2026 года.