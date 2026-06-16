Виплати для людей з інвалідністю: хто і де може отримати 10 000 грн

Чоловік похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влада влітку готується до опалювального періоду 2026–2027 років, надаючи допомогу найбільш вразливим категоріям громадян з прифронтових та окупованих територій. Зокрема, оформити одноразову виплату на придбання твердого палива у розмірі 10 000 грн можуть деякі громадяни з інвалідністю.

Про те, кому і де передбачене надання відповідної підтримки, розповідає редакція Новини.LIVE.

Хто може отримати на підготовку до зими 10 000 грн

За інформацією місцевої влади, йдеться про програму з надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива для жителів Соледарської міської територіальної громади Донецької області, які вимушено мешкають в інших регіонах.

"З 1 червня по 15 жовтня 2026 року триває прийом заяв на отримання матеріальної допомоги для придбання твердого палива на осінньо-зимовий період 2026–2027 років... Розмір допомоги 10 000 гривень одноразово на опалювальний період", — йдеться у повідомленні.

Подавати заявки запрошують особливо вразливі категорії громадян, зокрема людей першої-третьої групи інвалідності, а також родин, які мають дітей з інвалідністю.

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Окрім того, звернутися за відповідною допомогою можуть ще кілька груп населення. Йдеться про:

Осіб віком від 60 років, зокрема тих, які не мають права на пенсію; Малозабезпечені та багатодітні родини; Сім’ї, де є діти, держреєстрацію народження яких було проведено відповідно до частини 1 ст. 135 Сімейного кодексу; Родини, де є неповнолітні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; Ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни); Членів родини загиблих (померлих) ветеранів війни; Рідних загиблих/померлих захисників.

Куди звертатися за допомогою та список документів

Мешканці громади, які належать до визначених категорій та потребують необхідної підтримки на опалювальний період, повинні подати документи для отримання матеріальної допомоги. Це можна зробити у Києві та Дніпрі особисто чи поштою. А саме:

особисто за адресою: м. Київ вул. Бориславська, 72/3 Центр підтримки жителів Соледарської громади (тел.: 095-463-06-57), м. Дніпро просп. Героїв, 30 Д, Центр підтримки жителів Соледарської громади (тел.: 095-563-92-90);

поштою за рахунок відправника (Нова пошта) за адресами: м. Київ, відділення №203, отримувач: Курінна Наталя Олексіївна (контактний номер телефону: 095-463-06-57), м. Дніпро, відділення №48, отримувач: Рибіна Лариса Вікторівна (номер телефону: 095-563-92-90).

У списку необхідних документів для отримання допомоги:

копія паспорта/іншого документа, що посвідчить особу;

копія ідентифікаційного коду;

витяг з реєстру тергромади;

документ, що підтвердить належність до пільгової категорії;

інші документи (довідка про інвалідність, статус дитини-сироти, посвідчення багатодітної родини);

довідка про взяття на облік внутрішніх переселенців;

довідка про те, що житло має пічне опалення на твердому паливі;

довідка ПФУ щодо отримання/неотримання субсидій чи пільг на тверде паливо;

довідка з реквізитами рахунку (IBAN).

На всіх копіях має бути напис "Згідно з оригіналом", особистий підпис, вказані ініціали та дата.

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