Виплати УВКБ: кому і де з українських родин гарантують 12 300 грн

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року у ще одному українському місті стала доступною можливість оформлення грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Родинам, які були змушені виїхати з власних осель, передбачене надання до 12 300 грн фінансової підтримки.

Про те, кому ще стала доступна допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто з родин може оформити грошову допомогу від УВКБ у червні

За інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у червні запис на виплати знову доступний для жителів міста Дніпро. Долучитися до програми фінпідтримки мають право як постійні жителі цього міста, які виїздили через загрози безпеці в інші області чи за кордон, так і внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули з інших регіонів на тимчасовій основі.

Згідно з новими правилами, постраждалим від війни залежно від життєвих обставин нарахують від 10 800 до 12 300 грн.

Йдеться про такі терміни переміщення:

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Для переселенців з виїздом протягом останніх 45 днів через загрозу для життя, атаки чи примусову евакуацію. Для ВПО, які були вимушено переміщені від 46 днів до шести місяців у зв'язку з війною. Для громадян, які повернулись в Україну чи з іншої області протягом року та не раніше трьох місяців.

З-поміж ключових критеріїв відбору для останніх категорій:

розмір щомісячного доходу на одну особу в домогосподарстві не повинен перевищувати 8 300 грн за місяць;

близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад родини, є категорія вразливості.

Можна зареєструвати заявку, якщо виплати від інших фондів надійшли понад три місяці тому.

Правила оформлення допомоги та список документів

Жителі Дніпра можуть записатися в електронну чергу для візиту до пункту збору даних реєстраційного центру програми "Грошова допомога від УВКБ".

Після заповнення онлайн-форми представники партнера організації (БФ "Право на захист") зателефонують для подальшої перевірки та узгодження дати, а також адреси прийому.

"З тими, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації. Як тільки ми набираємо необхідну кількість людей — гугл форма закриється", — йдеться у повідомленні.

Необхідно буде заздалегідь підготувати такі документи (оригінали):

паспорт громаяднина;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (інше підтвердження виїзду);

свідоцтво про народження дітей;

номер рахунку IBAN;

документи з підтвердженням вразливості.

Ще Новини.LIVE розповідали, що деякі громадяни з інвалідністю можуть оформити одноразову виплату на придбання твердого палива у 10 000 грн. Подавати заявки можна до 15 жовтня 2026 року. Звернутися за виплатами можуть жителі тільки однієї з територіальних громад, які вимушено виїхали через окупацію.

Також Новини.LIVE писали, що у чотирьох регіонах українцям виплатять від 2 600 доларів. Йдеться про програму з надання грантів українцям від гуманітарної організації Mercy Corps. Кошти зможуть отримати підприємці та самозайняті громадяни на розвиток бізнесу під час війни.