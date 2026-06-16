Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога УВКБ: кому з родин виплатять по 12 300 грн

Грошова допомога УВКБ: кому з родин виплатять по 12 300 грн

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 13:07
Виплати УВКБ: кому і де з українських родин гарантують 12 300 грн
Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року у ще одному українському місті стала доступною можливість оформлення грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Родинам, які були змушені виїхати з власних осель, передбачене надання до 12 300 грн фінансової підтримки.

Про те, кому ще стала доступна допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто з родин може оформити грошову допомогу від УВКБ у червні 

За інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у червні запис на виплати знову доступний для жителів міста Дніпро. Долучитися до програми фінпідтримки мають право як постійні жителі цього міста, які виїздили через загрози безпеці в інші області чи за кордон, так і внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули з інших регіонів на тимчасовій основі.

Згідно з новими правилами, постраждалим від війни залежно від життєвих обставин нарахують від 10 800 до 12 300 грн. 

Йдеться про такі терміни переміщення:

Читайте також:
  1. Для переселенців з виїздом протягом останніх 45 днів через загрозу для життя, атаки чи примусову евакуацію.
  2. Для ВПО, які були вимушено переміщені від 46 днів до шести місяців у зв'язку з війною.
  3. Для громадян, які повернулись в Україну чи з іншої області протягом року та не раніше трьох місяців.

З-поміж ключових критеріїв відбору для останніх категорій:

  • розмір щомісячного доходу на одну особу в домогосподарстві не повинен перевищувати 8 300 грн за місяць;
  • близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад родини, є категорія вразливості.

Можна зареєструвати заявку, якщо виплати від інших фондів надійшли понад три місяці тому.

Правила оформлення допомоги та список документів

Жителі Дніпра можуть записатися в електронну чергу для візиту до пункту збору даних реєстраційного центру програми "Грошова допомога від УВКБ".

Після заповнення онлайн-форми представники партнера організації (БФ "Право на захист") зателефонують для подальшої перевірки та узгодження дати, а також адреси прийому.

"З тими, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації. Як тільки ми набираємо необхідну кількість людей — гугл форма закриється", — йдеться у повідомленні.

Необхідно буде заздалегідь підготувати такі документи (оригінали):

  • паспорт громаяднина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО (інше підтвердження виїзду);
  • свідоцтво про народження дітей;
  • номер рахунку IBAN;
  • документи з підтвердженням вразливості.

Ще Новини.LIVE розповідали, що деякі громадяни з інвалідністю можуть оформити одноразову виплату на придбання твердого палива у 10 000 грн. Подавати заявки можна до 15 жовтня 2026 року. Звернутися за виплатами можуть жителі тільки однієї з територіальних громад, які вимушено виїхали через окупацію. 

Також Новини.LIVE писали, що у чотирьох регіонах українцям виплатять від 2 600 доларів. Йдеться про програму з надання грантів українцям від гуманітарної організації Mercy Corps. Кошти зможуть отримати підприємці та самозайняті громадяни на розвиток бізнесу під час війни. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації