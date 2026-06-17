Виплати від Норвезької ради у справах біженців: кому доступна допомога

Люди з карткою в руках, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 25 червня 2026 року Норвезька рада у справах біженців (NRC) приймає заявки на надання багатоцільової грошової допомоги від вразливих категорій українських громадян. Організація оприлюднила умови надання виплат та як правильно пройти реєстрацію.

Про це йдеться на порталі організаторів, повідомляє видання Новини.LIVE.

Кому доступна допомога від Норвезької ради у справах біженців

Як зазначається, NRC в рамках нової хвилі програми підтримки знову приймає заявки від найбільш вразливих категорій українців. Вона передбачає надання грошових виплат, що дадуть змогу отримувачам задовольнити різноманітні потреби залежно від пріоритетів та життєвої ситуації під час війни: продукти харчування, освіту, медичну допомогу та житло.

Підтримка розрахована на переселенців, а також мешканців районів з потенційною небезпекою для життя та здоров'я.

Звернутися за допомогою можуть громадяни, які:

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проживають на територіях, де тривають активні бойові дії;

вимушено залишили власні домівки через війну та отримали статус переселенця;

повернулися додому на деокуповані території.

Правила реєстрації на грошову допомогу

Як зазначають представники Норвезької ради у справах біженців, подати запит на допомогу можна до 25 червня. Для цього слід заповнити спеціальну реєстраційну форму на сайті.

Заявники повинні надати достовірну інформацію та мати при собі такі документи:

Паспорт громадянина України, дійсний закордонний паспорт/ID-картка;

Ідентифікаційний податковий номер (ІПН);

Довідку, що підтвердить, що члени домогосподарства є внутрішньо переміщеними особами;

Документи, що підтвердять вразливість домогосподарства (посвідчення особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення; посвідчення багатодітної родини, довідка про вагітність, свідоцтво про статус самотньої матері чи батька, медична довідка про хворобу);

Свідоцтва про народження дітей, якщо у домогосподарстві є діти віком до 14 років;

Банківський рахунок у форматі IBAN.

Для того, щоб успішно подати заявку на допомогу від NRC, необхідно налаштувати GPS. Не радять використовувати VPN під час заповнення форми, адже він змінює визначене місцезнаходження і може зробити заявку недійсною та такою, що не відповідає критеріям. Його необхідно вимкнути перед початком подання заявки.

Громадяни матимуть лише одну спробу подачі запиту, тому варто перевірити точність та правильність наданої інформації.

Організатори попередили, що подання анкети не гарантує автоматичного отримання допомоги, адже на це впливатиме низка факторів.

"Подання заявки не гарантує отримання грошової допомоги. NRC перевіряє заявки на відповідність критеріям програм, щоб допомогу отримували найвразливіші групи населення. Ваша заявка може бути відхилена якщо Ви раніше отримували грошову допомогу від NRC або іншої організації — це залежатиме від Вашої поточної ситуації", — йдеться у пвоідомленні.

Ще Новини.LIVE розповідали, кому і де доступна грошова допомога від Карітас у червні. Звернутися за виплатами можна в одному з міст Дніпропетровській області. Допомога надається внутрішнім переселенцям, які прибули на тимчасовій основі. Передбачається надання грошової допомоги на кожного в родині у розмірі 12 300 грн.

Також Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть отримати фінансові гранти від Чеської гуманітарної організації. У рамках програми нададуть на власну справу до 4 700 доларів. Долучитися до проєкту можуть тільки кілька категорій населення. Термін подання заявок: 15 липня порточного року.