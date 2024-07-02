Допомога українцям у липні — в яких областях доступні виплати у 3,6 тис. грн

Українцям у чотирьох регіонах виплатять по 3,6 тис. грн
Деякі українці можуть розраховувати на матеріальну допомогу від благодійної організації "Право на захист". Виплати, які доступні у чотирьох регіонах країни, надають вразливим категоріям громадян.
Про це йдеться на порталі організації.
Грошова допомога від благодійників
В рамках дії програми на допомогу можуть розраховувати громадяни України, які є внутрішніми переселенцями чи постраждали від агресії РФ. Кошти доступні у таких областях:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Одеська;
- Харківська.
Сума допомоги становить 3,6 тис. грн на особу на місяць і триватиме тримісячний період. Сумарно кожен члена родини може отримати по 10,8 тис. грн.
Як зареєструватися на виплати
Подавати заявки можуть як окремі особи, так і родини, які до цього не отримували фіндопомогу від благодійного фонду "Право на захист" чи інших міжнародних організацій. Претендувати на відповідну допомогу можуть такі категорії громадян:
- переселенці (з 24 лютого 2022 року), які проживають у зазначених областях;
- постраждалі від агресії Росії (мають пошкоджене/зруйноване житло, через воєнні дії, або ж особи, які з 24 лютого 2022-го зазнали поранень через воєнні дії, але не стали їхнім учасником) у вищевказаних областях.
Претендентам на грошову допомогу потрібно відповідати одному або кільком наступним критеріям:
- у домогосподарстві є лише особи від 60 років;
- домогосподарство має троє і більше дітей;
- у домогосподарстві є дитина до двох років;
- у домогосподарстві є вагітна жінка;
- домогосподарство з особою, яка має першу-другу групу інвалідності.
Про умови програми детально можна дізнатися за посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у липні 2024 року українським підприємцям відкрили можливість отримати до 15 тисяч доларів допомоги на розвиток власної справи. Гранти надають у рамках держпрограми "Створюй".
Також ми писали, що в Україні пропонують суттєво змінити процедуру нарахування коштів за житлові субсидії громадянам. У зв'язку цим планують внести зміни до відповідного Порядку використання коштів.
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