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Українцям у чотирьох регіонах виплатять по 3,6 тис. грн

2 липня 2024 14:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога українцям у липні — в яких областях доступні виплати у 3,6 тис. грн
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Деякі українці можуть розраховувати на матеріальну допомогу від благодійної організації "Право на захист". Виплати, які доступні у чотирьох регіонах країни, надають вразливим категоріям громадян.

Про це йдеться на порталі організації.

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В рамках дії програми на допомогу можуть розраховувати громадяни України, які є внутрішніми переселенцями чи постраждали від агресії РФ. Кошти доступні у таких областях:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Одеська;
  • Харківська.

Сума допомоги становить 3,6 тис. грн на особу на місяць і триватиме тримісячний період. Сумарно кожен члена родини може отримати по 10,8 тис. грн.

Як зареєструватися на виплати

Подавати заявки можуть як окремі особи, так і родини, які до цього не отримували фіндопомогу від благодійного фонду "Право на захист" чи інших міжнародних організацій. Претендувати на відповідну допомогу можуть такі категорії громадян:

  • переселенці (з 24 лютого 2022 року), які проживають у зазначених областях;
  • постраждалі від агресії Росії (мають пошкоджене/зруйноване житло, через воєнні дії, або ж особи, які з 24 лютого 2022-го зазнали поранень через воєнні дії, але не стали їхнім учасником) у вищевказаних областях.

Претендентам на грошову допомогу потрібно відповідати одному або кільком наступним критеріям:

  • у домогосподарстві є лише особи від 60 років;
  • домогосподарство має троє і більше дітей;
  •  у домогосподарстві є дитина до двох років;
  • у домогосподарстві є вагітна жінка;
  •  домогосподарство з особою, яка має першу-другу групу інвалідності.

Про умови програми детально можна дізнатися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2024 року українським підприємцям відкрили можливість отримати до 15 тисяч доларів допомоги на розвиток власної справи. Гранти надають у рамках держпрограми "Створюй".

Також ми писали, що в Україні пропонують суттєво змінити процедуру нарахування коштів за житлові субсидії громадянам. У зв'язку цим планують внести зміни до відповідного Порядку використання коштів.

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