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Допомога до 15 тис. доларів — як українцям отримати гранти від держави

1 липня 2024 09:22
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гранти на бізнес — як українцям отримати до 15 тис. доларів допомоги
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У липні 2024 року українським підприємцям відкрили можливість отримати до 15 тисяч доларів допомоги на розвиток власної справи. Гранти надають у рамках держпрограми "Створюй".

Про це повідомляється на сайті уряду.

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За програмою, підприємці можуть оформити грошову допомогу на розвиток власної справи, якщо підпадатимуть під певні вимоги. Гранти нададуть:

  • жінками-підприємицям ФОП/ТОВ/приватним підприємствам з часткою участі більш ніж 50%, зареєстрованим в Україні;
  • бізнес стосується сфери виробництва та переробки;
  • грантоотримувач не має здійснювати діяльність на окупованих територіях;
  • не повинно бути заборгованостей перед бюджетом;
  • відсутня кримінальна відповідальність за корупцію;
  • бізнес має бути офіційно зареєстрованим та продовжувати функціонувати.

Як зазначається, гроші дозволяється спрямувати на конкретні цілі. А саме:

  • купівлю, доставку та монтаж виробничого устаткування;
  • придбання програмного забезпечення/навчання (частка у 30% від гранту).

Як отримати гранти на бізнес

Для того, щоб отримати грант, потрібно подати заявку на участь у першому етапі. Після чого відбудеться розгляд заявки та надійде запрошення на другий етап.

Надалі потрібно подати план розвитку та документи. Після чого відбудеться:

  • перевірка ділової репутації;
  • ухвалення рішення про надання гранту;
  • передача гранту для розвитку виробництва.

Приймають заявки для участі до кінця липня 2024 року. Для цього необхідно заповнити форму на порталі за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк почав видавати вигідні кредити бізнесу на енергогенерацію. Відомо умови державної програми.

Також ми писали, що з початку 2024 року українські підприємці отримали майже 12 тисяч кредитів на загальну суму 45,4 мільярда гривень в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Ця програма спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу.

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