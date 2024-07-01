Субсидії в Україні — влада планує змінити порядок виплати грошей

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні пропонують суттєво змінити процедуру нарахування коштів за житлові субсидії громадянам. У зв'язку цим планують внести зміни до відповідного Порядку використання коштів.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду.

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Відповідний проєкт постанови розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Пропонують внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

За пропозицією Пенсійного фонду України (ПФУ), необхідно виключити із процесу перерахування грошей на рахунки одержувачів субсидій на оплату послуг ЖКГ необхідність погодження цієї дії з Міністерством соціальної політики.

Причини змін у нарахуванні коштів

Як наголошують у пояснювальній записці, через додатковий процес погодження грошових сум кожного фінансування дублюється погодження відповідного розподілу коштів Мінсоцполітики. У зв'язку з цим створюються ризики додаткових витрат часу на фінансування.

У ПФУ пропонують ухвалити постанову для оптимізації механізму здійснення грошових виплат, забезпечення своєчасності фінансування та скорочення процесу проходження грошових сум.

Повідомляється, що проєкт постанови Кабінету міністрів "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" (№1680) перебуватиме на розгляді до 5 липня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, за який період нарахують житлову субсидію, якщо встигнути подати заяви до 1 липня 2024 року. Також назвали тих, хто втратить допомогу, якщо не звернеться за нею повторно.

Також ми писали, що у ПФУ пояснили, чи мають право на субсидії українці, які працюють на пів ставки. Важливо знати деякі нюанси.