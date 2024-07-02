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Украинцам в четырех регионах выплатят по 3,6 тыс. грн

2 июля 2024 14:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь украинцам в июле - в каких областях доступны выплаты в 3,6 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Некоторые украинцы могут рассчитывать на материальную помощь от благотворительной организации "Право на захист". Выплаты, доступные в четырех регионах страны, предоставляют уязвимым категориям граждан.

Об этом идет речь на портале организации.

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В рамках действия программы на помощь могут рассчитывать граждане Украины, являющиеся внутренними переселенцами или пострадавшие от агрессии РФ. Средства доступны в следующих областях:

  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Одесская;
  • Харьковская.

Сумма помощи составляет 3,6 тыс. грн на человека в месяц и продлится трехмесячный период. Суммарно каждый член семьи может получить по 10,8 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на выплаты

Подавать заявки могут как отдельные лица, так и семьи, до этого не получавшие финпомощь от благотворительного фонда "Право на защиту" или других международных организаций. Претендовать на соответствующую помощь могут следующие категории граждан:

  • переселенцы (с 24 февраля 2022 г.), проживающие в указанных областях;
  • пострадавшие от агрессии России (имеют поврежденное/разрушенное жилье, из-за военных действий, или лица, которые с 24 февраля 2022-го получили ранения из-за военных действий, но не стали их участником) в вышеуказанных областях.

Претендентам на денежную помощь нужно отвечать одному или нескольким следующим критериям:

  • в домохозяйстве есть только лица старше 60 лет;
  • домохозяйство имеет трое и больше детей;
  • в домохозяйстве есть ребенок до двух лет;
  • в домохозяйстве есть беременная женщина;
  • домохозяйство с гражданином, имеющим первую-вторую группу инвалидности.

Об условиях программы подробно можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 года украинским предпринимателям открыли возможность получить до 15 тысяч долларов помощи на развитие собственного дела. Гранты предоставляют в рамках госпрограммы "Створюй".

Также мы писали, что в Украине предлагают существенно изменить процедуру начисления средств за жилищные субсидии гражданам. В связи с этим планируется внести изменения в соответствующий порядок использования средств.

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