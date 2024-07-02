Помощь украинцам в июле - в каких областях доступны выплаты в 3,6 тыс. грн

Украинцам в четырех регионах выплатят по 3,6 тыс. грн
Некоторые украинцы могут рассчитывать на материальную помощь от благотворительной организации "Право на захист". Выплаты, доступные в четырех регионах страны, предоставляют уязвимым категориям граждан.
Об этом идет речь на портале организации.
Денежная помощь от благотворителей
В рамках действия программы на помощь могут рассчитывать граждане Украины, являющиеся внутренними переселенцами или пострадавшие от агрессии РФ. Средства доступны в следующих областях:
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Одесская;
- Харьковская.
Сумма помощи составляет 3,6 тыс. грн на человека в месяц и продлится трехмесячный период. Суммарно каждый член семьи может получить по 10,8 тыс. грн.
Как зарегистрироваться на выплаты
Подавать заявки могут как отдельные лица, так и семьи, до этого не получавшие финпомощь от благотворительного фонда "Право на защиту" или других международных организаций. Претендовать на соответствующую помощь могут следующие категории граждан:
- переселенцы (с 24 февраля 2022 г.), проживающие в указанных областях;
- пострадавшие от агрессии России (имеют поврежденное/разрушенное жилье, из-за военных действий, или лица, которые с 24 февраля 2022-го получили ранения из-за военных действий, но не стали их участником) в вышеуказанных областях.
Претендентам на денежную помощь нужно отвечать одному или нескольким следующим критериям:
- в домохозяйстве есть только лица старше 60 лет;
- домохозяйство имеет трое и больше детей;
- в домохозяйстве есть ребенок до двух лет;
- в домохозяйстве есть беременная женщина;
- домохозяйство с гражданином, имеющим первую-вторую группу инвалидности.
Об условиях программы подробно можно узнать по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в июле 2024 года украинским предпринимателям открыли возможность получить до 15 тысяч долларов помощи на развитие собственного дела. Гранты предоставляют в рамках госпрограммы "Створюй".
Также мы писали, что в Украине предлагают существенно изменить процедуру начисления средств за жилищные субсидии гражданам. В связи с этим планируется внести изменения в соответствующий порядок использования средств.
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