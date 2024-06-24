Допомога на ремонт житла — заявки приймають до 1 серпня

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні до 1 серпня 2024 року деякі громадяни можуть отримати додаткову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Гроші виплатять тим, у кого було пошкоджене житло.

Про таку можливість поінформували в уряді.

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Детальніше про додаткову допомогу від МОМ

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, МОМ надасть кошти громадянам на термінові ремонти житла, пошкодженого під час ворожих обстрілів.

"Програма триватиме до серпня 2024 року і має на меті допомогти людям швидко відремонтувати будинки, які постраждали від атак", — ідеться в повідомленні.

Як отримати нову допомогу

Додаткову допомогу будуть надавати жителям таких областей:

Харківської;

Сумської;

Дніпропетровської;

Миколаївської;

Одеської;

Запорізької.

Для того, щоб отримати такі виплати, громадяни мають сфотографувати відповідні пошкодження житла та передати в органи влади.

Кошти дозволяється витратити на купівлю тільки певних будівельних матеріалів:

OSB-плити;

піно-ізоляційні матеріали;

ручні неелектричні інструменти (ножі, пилки, молотки);

плівки/тенти/брезент;

оплата доставки.

Деталі про програму доступні у будні з 09:00 до 17:00 за номером гарячої лінії організації: 0 800 215 015.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПФУ повідомляє про можливість для громадян похилого віку отримати додаткову грошову допомогу. В рамках програми від ООН, виплати нададуть пенсіонерам, котрі мешкають на територіях активних чи ймовірних бойових дій.

Також ми писали, що у 2024 році у держбюджеті на фінансування соціальних виплат закладено 136,5 млрд гривень для майже 5 млн отримувачів. Зокрема, відомо, що буде з виплатами для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), кількість яких цьогоріч суттєво скоротили.