Выплаты от 2 600 долларов: в 4 регионах украинцам доступна помощь в июне

Пожилые люди и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года жители четырех регионов Украины смогут принять участие в международной программе, предусматривающей предоставление финансовой помощи в размере от 2 600 долларов. Соответствующие выплаты доступны тем, чей бизнес пострадал из-за войны.

О том, кому и где доступны гранты, рассказывают Новини.LIVE.

В каких регионах украинцам выплатят от 2 600 долларов

Речь идет о реализации программы по предоставлению грантов украинским представительством международной гуманитарной организации Mercy Corps. Она рассчитана на предпринимателей и самозанятых граждан и доступна в следующих областях:

г. Киев, Киевская область;

Черниговская область;

Днепропетровская область;

Одесская область.

"Mercy Corps начинает новый этап Программы поддержки экономической устойчивости Украины (ERP). Мы открываем регистрацию на получение финансовой поддержки для микро-, малых и средних предприятий, пострадавших от войны", — говорится в сообщении.

В ее рамках граждане смогут получить поддержку по двум направлениям:

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Такой вид поддержки будет доступен для открытия, восстановления и развития собственного дела, а также консультационного сопровождения для расширения бизнеса. К подаче заявок приглашаются внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и местные жители, пострадавшие от войны и проживающие в регионах, охваченных программой.

Размер финансового гранта может достигать 2 600 долларов.

Финансовая помощь для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от войны

Участникам будет предоставлена денежная помощь на покупку основных производственных средств, необходимых для возобновления работы и создания новых рабочих мест. Обратиться за таким видом поддержки может малый, средний местный и перемещенный бизнес, пострадавший от войны и нуждающийся в средствах на восстановление, переориентацию или расширение собственной деятельности.

Предприятия в зависимости от потребностей смогут получить в среднем 20 000 долларов.

Как подать заявку на получение финансового гранта

Граждане, проживающие в вышеуказанных регионах Украины, могут присоединиться к международной программе по предоставлению финансовой помощи в размере от 2 600 долларов, заполнив специальную онлайн-анкету на сайте организации. В целом участники должны будут выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться; Пройти отбор; Подать полную заявку; Принять участие в совместной разработке плана расширения своего бизнеса.

Проект реализует Mercy Corps при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP).

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